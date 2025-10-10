Wienners、年内ゲストボーカルに藤咲彩音・眉村ちあきが出演決定！

日本コロムビア株式会社

玉屋2060%率いるWienners（ウィーナーズ）の年内ライブのゲストボーカルが発表された。

10/26・11/16の公演にピンキー！ こと藤咲彩音(ex.でんぱ組.inc)、

11/12・12/7の公演に眉村ちあきがそれぞれ参加する。

かねてからWiennersと親交のあるゲストボーカルを迎えた、貴重なパフォーマンスとなるだろう。

___________

Wienners出演イベント

10/26 (日) 泉大津フェニックス

HEY-SMITH 主催「OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025」

ゲストボーカル：藤咲彩音



11/12(水) F.A.D YOKOHAMA

Hump Back 主催「産休サンキューツアー2025」

ゲストボーカル：眉村ちあき



11/16(日) 豊洲PIT

ネクライトーキー主催「オーキートーキーフェスティバル2025」

ゲストボーカル：藤咲彩音



12/07(日) 大分Drum Be-0

キュウソネコカミ主催「感謝の鼠回り」

ゲストボーカル：眉村ちあき

---------------------------------------------------------------------------------

【プロフィール】

Wienners（ウィーナーズ）

銀河系パンクバンド

2008年、玉屋2060％（Vo/Gt）を中心に吉祥寺弁天通りにて結成。

メンバーは玉屋2060%（Vo/Gt）、∴560∵（Ba/Cho）。

予測不可能な展開、奇想天外かつキャッチーなメロディーに人懐っこい男女ツインボーカル絡み合う、類を見ない独自の音楽で、

子供から大人まで聴くもの全ての喜・怒・哀・楽を電撃的にロックする銀河系パンクバンド。

2020年5月にアルバム『BURST POP ISLAND』をリリースし、日本コロムビアよりメジャー進出。

2021年10月に「FACITON」（フジテレビ系TVアニメ「デジモンゴーストゲーム」オープニング主題歌）を配信リリース。

2022年6月に「SHINOBI TOP SECRET」（テレビ東京系6局ネットテレビアニメ「ニンジャラ」エンディング主題歌）を配信リリース。

7月20日に約2年ぶりとなるフルアルバム『TREASURE』を発売、7月より全国20箇所の2マンツアー「TREASURE TOUR 2022」を開催。

2023年2月より対バンツアー「BATTLE AND UNITY TOUR 2022」 を敢行。8月3日(木)にワンマンライブをZepp Shinjukuで実施。

2024年3月21日(木)に渋谷 WWWにてワンマンライブを開催。

5月8日にデジタルシングル「何様のラブソディ」をリリース。6月3日より全国ツアー『何様大行進2024』を敢行。9月18日にデジタルシングル「TOKYO HOLI」をリリース。

2025年1月15日にデジタルシングル「GAKI」をリリース。2月1日より全国2マンツアー『GAKI TOUR 2025』を開催。

2月よりスーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のオープニング主題歌を務める(Wienners「WINNER！ゴジュウジャー！」)。

6月6日にワンマンライブ『HAPPY BANQUET』を開催。



Wienners Official HP：https://wienners.net

Wienners X：https://twitter.com/wienners_wns

Wienners Instagram：https://www.instagram.com/wienners_official/

Wienners TikTok：https://www.tiktok.com/@wienners_wns

Wienners YouTube：https://www.youtube.com/Wienners_ch