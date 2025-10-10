《茨城県境町》「世界一の大きな絵プロジェクト」EXPO 2025フェスティバルステーションで境町の小学生の絵を展示
「世界一大きな絵EXPO 2025」完成式
茨城県境町小学校５校の児童が作成した5ｍ×5ｍの大きな絵
オープニングセレモニーに登壇した橋本正裕境町長
10月1日（水）、EXPO 2025大阪・関西万博のフェスティバルステーションにて、特定非営利活動法人アース・アイデンティティー・プロジェクツ（代表：河原 裕子氏）が主催する「世界一大きな絵EXPO 2025」の展示、完成式が催されました。
この「世界一大きな絵」の作成において、茨城県境町の小学校５校の児童が県代表として参加、作成した5ｍ×5ｍの大きな絵が大阪万博会場に展示されました。
完成式のオープニングセレモニーに、エジプト大使と共に、茨城県境町から、橋本 正裕町長、境町教育長職務代理者を務める株式会社坂東太郎 青谷 洋治会長が登壇し、来賓あいさつ、鏡開き等を行いました。
