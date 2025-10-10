実際のホテルを舞台にした宿泊型イマーシブシアター「泊まれる演劇」の新作が決定。

株式会社水星

ホテルに泊まりながら演劇を楽しむ”新感覚ナイトエンターテイメント” 泊まれる演劇は、HOTEL SHE, OSAKA（大阪府・大阪市）にて、泊まれる演劇『Moonlit Days』を上演します。期間は2026年1月17日（土）～3月16日（月）。先行チケット抽選は本日10月10日（金）よりスタート。

▶︎公式サイト：https://www.tomareruengeki.com/moonlitdays-finale

泊まれる演劇、3つの注目ポイント

１.最大30名、最高濃度のイマーシブ体験

総勢10名以上の出演者に対し、お客様はわずか30名。登場人物と一対一で話したり、

あなただけの頼みごとが発生するなど、超少人数ならではの濃密な体験をお楽しみください。

２.細部までこだわり抜かれた圧巻の世界観

舞台はなんとホテル一棟。元がホテルであることを忘れるほど、360度こだわり抜かれた空間

美術は圧巻！よく見ると、館内に貼られたポスターにも隠れた物語が。

３.公演時間は国内最長の3時間半超え

他では絶対に味わえない贅沢さ、翌朝まで続く没入感。その他の時間にも多彩なイマー

シブ体験が随時発生！？

「泊まれる演劇」は実際のホテルに滞在しながら鑑賞・体験する没入型の演劇作品（イマーシブシアター）。累計１万人以上を動員し、地上波や全国紙など数多くのメディアにも取り上げられるなど、エンタメファンを中心に大きな話題を呼んでいる最先端の没入型エンターテイメントです。客席に座ってストーリーを鑑賞する従来の舞台スタイルではなく、ロビーや客室、廊下などホテル一棟を会場に見立てて、フロアを行き来しながらプロの俳優が物語を演じます。

泊まれる演劇では一夜を通して、まるでテーマーパークに一晩滞在するような究極の没入（イマーシブ）体験、スリルにミステリー、ノスタルジーを提供します。イマーシブシアター制作実績は１０作超と国内トップレベルで、過去の公演では平日も含めて連日満室。多くの絶賛の声がSNS中心に溢れるなど、大変な反響をいただきました。

そんな泊まれる演劇の新作公演『Moonlit Days』は、『Moonlit Academy』『Moonlit Night』に続く人気シリーズのフィナーレが描かれます。今作品ではすべてのお客様に“ 最狂のフィナーレ体験”をお届けすべく、会期終了までストーリー及び出演者情報は〈完全非公開〉といたします。

泊まれる演劇『Moonlit Academy』の様子（2024年）泊まれる演劇『Moonlit Night』の様子（2025年）最新作 泊まれる演劇『Moonlit Days』では人気シリーズの最終章が描かれる。

体験の流れ

※「泊まれる演劇」は一泊二日を通しての体験型エンターテイメントイベントです。日帰りでの体験はできません。

＜DAY1＞

1. チェックイン（18:00～）

ご予約いただいた客室タイプ別の指定時間にチェックイン。すぐにお部屋に入室いただけるので、お着替えをしたりメイク直しもOK。準備ができたら早速ロビーへ向かおう。

2. プレショー（18:45頃～19:30）

ロビーでは本編前のプレショーが順次スタート。一部キャラクターとお喋りを楽しんだり、カクテルやフードの提供、オリジナルグッズの販売も。

3. 完全没入<イマーシブ>体験（19:30～23:00）

ホテル一棟を舞台にした、究極のイマーシブ体験。キャラクターに怪しげな部屋へと誘われたり、館内3フロアを自由に探索したり、あなただけに打ち明けられる衝撃の真実も。オープニング・エンディングを含むいくつかのシーンは座ってご鑑賞いただけます。

4. 休憩（途中15分程度を予定）

階段の上下を含み会場内を歩き回りますが、途中休憩もございます。体力に自信のない方も安心してご参加いただけます。

5. アフターバー（23:00～24:00）

終演後は1Fカフェバーで飲食を楽しんだり、友人や他の参加者と感想戦を楽しむのも◎ 舞台美術のあるお部屋では記念撮影も可能です。

シリーズ前作『Moonlit Night』の様子（2025年）

6. ご宿泊

お部屋にはレコードプレーヤーや他の参加者の感想を覗き見できるゲストノートも。ここからはあなただけの夜を楽しんで。

＜DAY2＞

7. ご朝食（08:00～11:00）

ロビーにて朝食をご提供しています。朝限定のラジオ放送（ストーリー後日譚）もお聴き逃しなく。

8. チェックアウト（～12:00）

ゆったり遅めのチェックアウト。ホテル出発前の記念撮影もお忘れなく。嬉しいサプライズが待ってるかも！？

泊まれる演劇『Moonlit Days』の舞台となるHOTEL SHE, OSAKA外観（大阪府・大阪市）ご宿泊いただく客室には全室レコードプレイヤーを完備。

開催概要

公演名：泊まれる演劇『Moonlit Days（ムーンリット・デイズ）』

会期：2026年1月17日(土) - 3月16（月) ※休演日あり

場所： HOTEL SHE, OSAKA（大阪府大阪市港区市岡1-2-5）

先行チケット抽選：10月10日（金）20:00 ～ 10月20日（月）23:59

※登場するキャラクターの紹介や推奨ドレスコードを公開中！

企画・制作：泊まれる演劇 / 株式会社水星