「第4回SHIBUYA Z FES」WITH HARAJUKUにて開催 第二弾情報解禁！

株式会社COMPASS

株式会社COMPASS（本社：東京都品川区 代表取締役：タホリ玲央）は2025年10月11日（土）、WITH HARAJUKUにて「第4回SHIBUYAZFES」を開催いたします。

SHIBUYA Z FESとは？

メインビジュアル：ファントムベイビー特別制作

「企業とインフルエンサーの出会う機会を、 最大の広告効果を生み出す場所を作る。」をキャッチコピーに掲げている当イベントは、インフルエンサーが会場に来場し企業がブースを出展、インフルエンサーが直接ブースで見て聞いていいと感じた内容をSNS（Instagram/TikTok /Xなど）でその場で発信が行われる。

最旬で影響力を持つ、弊社基準で審査を行い選定を行ったインフルエンサーが完全招待制で来場します。





更に会場内にとどまらず、その後のPR施策のお約束や過去にはPRアンバサダーやモデルとしての企業マッチングも発生し、企業とインフルエンサーが実際にオフラインで対面し今後の施策に直接リクルーティングが実施可能です。

■イベント概要

イベント名: SHIBUYA Z FES 2025AUTUMN

開催日：2025年10月11日（土）

開催時間： 13:00～19:00

開催場所：WITH HARAJUKU

施設URL：https://withharajuku.jp/

会場A：https://withharajuku-hall.jp/

会場B：https://lifork.jp/harajuku/

主催：SHIBUYA Z FES実行委員会

※インフルエンサー完全招待制

豪華な参加企業が続々と追加決定！アンバサダー、アーティストも解禁！

後援・パートナー渋谷区観光協会・Epic＆Easy出展企業（第二弾発表）

Yogibo／IKEA／Twentykei／ファントムベイビー／Japan Open Poker Tour株式会社／MELLSAVON／ems excite／RETRO GIRL／LULUTI／資生堂パーラーザ ハラジュク／Cos De BAHA／エンジェルハート／LACTOMEDI／Celladix／GGTK／H.L.B／ノビルンジャー／CHOROK CHORONG／MALDDA／dinsee／浅草茶屋たばねのし／獺祭／sefilaty／ゼロタレ／ISSHI／渋谷区観光協会／Cream or Cruller／SOBAP／籠谷本店／ピーナッツカフェ／andST／ドクターマーチン／抹茶館／オーバカナル／with harajuku／ななかふぇ／fancy pods 他

※以下企業紹介一部抜粋、順不同

Yogibo様

Yogiboは、ビーズソファを含むリラックスアイテムを扱うライフスタイルブランドです。

自由に形状を変えられるインテリアとして愛用されています。



https://yogibo.jp

獺祭様

山口県岩国市の山奥にある酒蔵で、日本一の200人となる蔵人によって造られた

獺祭は現在世界約30ヵ国以上で愛され、人生に楽しみと彩りを与える酒蔵であることを目指している。

https://dassai.com/

MELLSAVON様

10年以上愛され続けてきたボディケアブランドのメルサボン。

https://www.mellsavon.com

ISSHI様

さらば、私のくせ毛。というコピーの通り、髪のくせやうねりにお悩みの方のために誕生した

ヘアケアブランド。

https://isshi.jp

IKEA様

スウェーデン発症のホームファーニッシングカンパニー。

日本初の都心型店舗であるIKEA原宿には、世界初のスウェーデンコンビニをはじめ

都心部に住む人々により快適な家での暮らしを実現する商品やソリューションが豊富に揃います。

https://www.ikea.com/jp/ja/

たばねのし様

伝統的な和の中に現代の要素を取り入れた茶室『浅草茶屋たばねのし原宿』

下町情緒溢れる空間でこだわりの和クレープをご堪能くださいませ。

https://tabanenoshi.com

LULUTI様

結婚式・パーティー・成人式・謝恩会など特別な1日のために！ルルティ原宿店では

「理想以上、最高なワタシ。」をテーマにドレスや小物や靴まで幅広いフォーマルウェアを

ご用意しています。

https://luluti.jp/

資生堂パーラー様

レストラン＆ラウンジ『資生堂パーラー ザ・ハラジュク』伝統の西洋料理に新しい息吹を吹き込み

食材の味・香り・彩を存分に引き立てたメニューをプリフィックスタイルでご用意いたしました。

明治神宮の杜の眺望と、シェフとソムリエが創り上げる、五感に響くひと皿ひと皿の美しい

ハーモニーをお楽しみください。

https://parlour.shiseido.co.jp/shoplist/theharajuku/

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen様

PEANUTS Cafeは､コミック「PEANUTS」にゆかりのあるアメリカ西海岸をテーマにしたカフェ｡

年代別のコミックが楽しめる“5つの貸切コンセプトルーム”でのお食事や米粉を使用したパンケーキ、お食事系のトーストなど、PEANUTS Cafeらしくアレンジしたメニューが一日中楽しめます｡

その他、スヌーピーや仲間たちをあしらった食品・雑貨・アパレルなどが充実し､日常をより豊かにしてくれます｡

https://www.peanutscafe.jp/shoplist/sunny-side-kitchen/

Sefilaty様

Feminine Mystique

輝く主人公へ さらにスペシャルなエッセンスを。

極上の審美眼で色にこだわったメイクアップブランド。

光彩陸離なるオーラを纏い、自分ファーストで美しさを更新し続けてほしいという願いを込めて、 Sefilatyが「主人公にふさわしい美しさ」を貪欲に追求します。

https://sefilaty.jp/

Japan Open Poker Tour株式会社様

JOPTはアジア最大級のポーカートーナメント。

アジア中からプレイヤーが集い、賞金栄光をかけて熱戦を繰り広げる、感動とドラマあふれる祭典。

https://japanopenpoker.com

H.L.B様

H.L.Bは「湯セレブ」のキャッチコピーで高級入浴剤を展開をしているブランドです。

モデルやアスリートをはじめ多くの方にご利用いただき、日常使いはもちろんギフトなどでも愛用いただいております。

https://hlb.ink

エンジェルハート様

エンジェルハートは可愛らしい見た目と手に取りやすい価格ながら本格フレグランスが楽しめる日本の香水ブランドです。

ビビッドな赤いハートのボトルインのエンジェルハートシリーズは、ビビッドな色合いとフルーティーな香りが特徴です。

https://www.instagram.com/angelheart_jp?igsh=MXQ2NDR6bmIzZnh3NA

アンバサダー・アーティスト紹介

まるり

抜群の歌唱力と愛らしいルックスで、Z世代から絶大な人気を集める、福岡出身の女性ソロアーティスト。

2022年5月に優里作詞・作曲の1st Digital Single「好きだよ」でソロデビュー。同年8月、TBSドラマ『パパとムスメの7日間』エンディングテーマに起用された「ホントの私」で、メジャーデビューを果たす。

SNS

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6BZAygVSuF0v6k9obCy23A?si=dXTetp41THaJo8bDZFRGBA

Instagram: https://www.instagram.com/maruridayo/

YouTube: https://youtube.com/@marurin0304?si=HDrZxkTc7qHrk55G

TikTok: https://www.tiktok.com/@maruri_0304

HP: https://marurista.jp

SARUKANI

KAJI、Kohey、RUSY の3人からなるビートボックスクルー。ビートボックスをルーツに持ちながら、ジャンルを越えたポップダンスミュージ

ックを創り出し、世界中のファンを魅了している。ライブでは重低音のビートが全身を揺さぶる圧倒的なステージを展開。世界大会「GRAND

BEATBOX BATTLE 2023」でチャンピオンに輝き、スペインの人気番組『GOT TALENT ESPAÑA』で決勝3位を獲得するなど、グローバ

ルな舞台で実績を積み重ねてきた。さらに、GMO SONIC、SUMMER SONICといった大型音楽フェスへ出演し、国内外の音楽シーンで注目

を集めている。

SNS

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0L896iyrAJSC4JtWZT6tNZ?si=WmizbFKyS3iZDmDviJyzzA

X: https://twitter.com/SarukaniBeatbox

Instagram: https://www.instagram.com/sarukanibeatbox/

YouTube: https://www.youtube.com/SARUKANI

TikTok: https://www.tiktok.com/@sarukanibeatbox

Official HP: http://sarukani.net/

りゅうと

（愛称：choco、ちょこ）

2018年「男子高校生ミスターコンテスト」に出場後注目を集め、TikTok Creatorとして活動を開始。 choco（ちょこ） の愛称で親しまれており、現在SNSフォロワー数は約480万人以上と国内外にて人気を博す。

ABEMA恋愛リアリティ番組「恋とオオカミには騙されない」出演やPopteen専属メンズモデル、日本テレビ「ZIP! 」キテルネ！リポーターなどを経て、 多岐にわたって活躍の幅を広げるZ世代のアイコン的存在。やまなし大使や、渋谷区観光協会の観光フェローとして日本の魅力発信もしていく。

タレントサイト

https://www.ryuto-choco.com/

SNS

TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_co26?_t=ZS-90N6UifSHbT&_r=1(https://www.tiktok.com/@cho_co26?_t=ZS-90N6UifSHbT&_r=1)

Instagram：https://www.instagram.com/00_2610xo?igsh=MWszazcxOTNrNHZobQ==

X：https://x.com/choco_official0?s=21&t=8SK_t5LNMB2qSmyJYQ8zl(https://x.com/choco_official0?s=21&t=8SK_t5LNMB2qSmyJYQ8zl)

更に今回は株式会社COMPASSが運営するTOKYO LADIES FESとのコラボレーションも決定！

ZFESから派生し生まれたミレニアル世代インフルエンサーと企業のマッチングイベント『TOKYO LADIES FES』。今回は初のコラボレーションとしてミレニアル世代のインフルエンサーも一部ご招待。

SNS時代を牽引するZ世代と、デジタル黎明期からカルチャーを築いてきたミレニアル世代。

それぞれの時代を象徴するインフルエンサーたちが一堂に会し、世代を超えたコラボレーション！

本イベントでは、Z世代が持つ“リアルで瞬発的な発信力”と、ミレニアル世代が培ってきた“ストーリーテリングとブランド感度”が融合。

“エモ×リアル”“トレンド×文脈”が交差することで、これまでにないカルチャーとクリエイティブの波が生まれます。

TikTokやThreadsを中心に爆発的な拡散を生むZ世代の発信と、InstagramやYouTubeで確かな影響力を築いてきたミレニアル世代の発信。

それぞれのSNSカルチャーが交わることで、ひとつのイベントが世代とプラットフォームの垣根を超えて広がる、全方位的なムーブメントを生み出します。

本フェスは、世代の違いを越え、価値観を繋ぎ、カルチャーの「今」と「これから」を提示する、新時代の実験場です。

会社情報

株式会社COMPASSについて

株式会社COMPASSは、18,000名を超えるZ世代インフルエンサーの登録数を数えるプラットホームを構築し、自治体や企業とZ世代を結びつける掛橋となる施策を展開するマーケティング企業です。渋谷区で取り組みを行う国内最大級2,500名以上のインフルエンサー（招待制）が参加する「SHIBUYA Z FES」の運営など、OtoO（Online to Offline）施策を得意とし、SNS上にとどまらず実態あるトレンドの醸成を実現します。



株式会社COMPASS

名称 : 株式会社COMPASS

所在地 :〒142-0051 東京都品川区平塚1-2-16-502

代表者：代表取締役 : タホリ玲央

事業内容：SNSマーケティング事業/インフルエンサーマーケティング/

SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーイベント企画

設立年月日：2024年3月22日

出展検討企業様・メディア関係者様のお問合せ

【出展資料請求・取材依頼はこちらから】

お問い合わせ: info@cmpsjp.com

オフィシャルサイト： https://zfes.jp/

