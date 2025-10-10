La Grace Vintageから生まれた新たな創造軸。日本の構造美を再解釈するジュエリーブランド「KESSAKU」が、ファーストコレクションを発表。
ヨーロッパを中心に厳選したヴィンテージジュエリーを展開し、国内外のファッション関係者から高い評価を得る「La Grace Vintage（ラグラス ヴィンテージ）」より、
新たなオリジナルジュエリーブランド「KESSAKU（ケッサク）」が誕生します。
KESSAKUは、日本の伝統構造や造形美にヨーロッパ的ミニマリズムの感性を融合させた
“文化的ミニマリズム”をコンセプトに展開。
第一弾となるコレクションでは、「しめ縄」「竹」「小紋」など、日本古来の象徴を抽象化した3シリーズを発表します。
【ブランドコンセプト】
KESSAKU - Fine Jewelry of Cultural Minimalism.
Made in Japan. For timeless elegance.
KESSAKUの名は、"傑作”という言葉に由来します。
日本語の美意識に宿る「静けさ」「構造」「祈り」といった精神性を、現代的なデザインコードで再構築。
シンプルでありながら静かな存在感を放ち、
日常の装いに凛とした輪郭を与え、纏う人の感性と共鳴する“現代のクラシック”。
すべてのジュエリーは、日本の職人の手によって一つひとつ丁寧に仕立てられています。
本質だけが時間に耐えることを信じて──
KESSAKUは、100年後も“傑作”と呼ばれるジュエリーをつくり続けます。
SHIME SERIES
MON SERIES
【ファーストコレクション概要】
Collection Themes：
- SHIME（しめ縄）- 結び・構造・守り
- CHIKU（竹）- 節・直線・静寂
- MON（家紋 市松 花菱）- 抽象・継承・象徴
各シリーズは、リング・ブレスレット・ネックレス・キーリングなどで展開。
素材はすべてSILVER 925をベースに、一部K14ゴールドとのコンビネーションモデルを受注製作。
SIME LINE KEY CHAIN
CHIKU SECTION BRACELET
MON HANABISHI LINK NECKLACES
MON-ICHIMATSU ROKU RING
【展示会情報】
KESSAKU Exhibition - The First Collection
開催日：2025年10月24日(金)-10月26日(日)
時間：13:00-19:00
会場：MONDO
〒135-0023 東京都江東区平野2-3-25
（プレス・バイヤーおよび一般顧客向け）
形式：受注制展示会
Day 1：Press & Buyer Day
プレス関係者およびバイヤー限定の特別内覧日(完全予約制)
Day 2-3：Customer Preview
一般のお客様向けに開放いたします。
混雑を避けるため、事前予約を優先的にご案内しております。
【来場予約】
展示会は完全予約制にて実施いたします。
以下のリンクよりお申し込みください。
予約フォーム
https://form.run/@kessaku-exhibition2025
または、メールにて
件名「KESSAKU Exhibition 2025 来場希望」と記載のうえ、
info@kessaku-jewelry.com までご連絡ください。
【ブランド背景】
KESSAKUは、La Grace Vintageが10年間にわたり世界中で培ってきた審美眼と伝統工芸へのリスペクトを背景に誕生しました。
ヴィンテージの時代性と、現代の造形思想を橋渡しする存在として、今後は国内外のセレクトショップやギャラリーでの展開も予定しています。
“Create and Curate for the Next Century.”
時を超えて、受け継がれる傑作を。
【ブランド情報】
KESSAKU（ケッサク）
Instagram: @kessaku_jewelry(https://www.instagram.com/kessaku_jewelry?igsh=cWkwdTRnMXVrd3U4&utm_source=qr)
La Grace Vintage（ラグラス ヴィンテージ）
Website：www.lagracevintage.com(https://lagracevintage.com/)
Instagram: @lagracevintage(https://www.instagram.com/lagracevintage?igsh=a3l1OHl5eDdtZzNn&utm_source=qr)
【お問い合わせ先】
info@kessaku-jewelry.com
（※2025年10月末、KESSAKU公式サイト公開予定）
【会社概要】
会社名：Kessaku BV
所在地：オランダ
代表者：代表取締役 林 晃雅
事業内容：ヴィンテージジュエリーの輸入販売、オリジナルジュエリーブランド「KESSAKU」の企画・製作・販売
設立：2024年