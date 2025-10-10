“新世代ダークヒーロー鬼譚”『桃源暗鬼』のキャスト出演特番を10月17日（金）夜8時より「ABEMA」で独占無料放送決定！浦 和希、西山宏太朗、沢城千春が新章・練馬編を徹底解説！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組「TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャル特番～練馬編～」を、2025年10月17日（金）夜8時より独占無料放送いたします。

『桃源暗鬼』は、2020年より「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて連載中の漆原侑来による漫画作品で、日本人なら誰もが知っている昔話 「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを鬼側から描く新世代ダークヒーロー鬼譚です。鬼と桃太郎の末裔が織りなす奥深いストーリーが人気を博し、コミックスは累計450万部を突破。2025年7月から初のTVアニメが放送開始し、待望のTVアニメ化にさらなる注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した、特別番組「TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャル特番～練馬編～」には、浦 和希（一ノ瀬四季 役）、西山宏太朗（皇后崎 迅 役）、沢城千春（桃巌深夜 役）らが出演し、10月よりスタートした練馬編について、物語の見どころから、新たに登場するキャラクターの魅力まで徹底解説。視界を操る桃巌深夜の能力にちなんだチャレンジコーナーも実施いたします。

また、特番直前の10月17日（金）午後1時より、『桃源暗鬼』最新話・第十四話まで全話の振り返り無料一挙放送も決定いたしました。

『桃源暗鬼』は、「ABEMA」にて毎週金曜日夜24時より国内最速配信中。「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話を先行無料放送するとともに、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）にて先行配信するほか、放送翌日の毎週土曜日夜24時からは最新話の無料配信を開始。以降最新話までを、いつでも全話無料でお楽しみいただけます。

ぜひ「ABEMA」で、アニメと特番を合わせてご覧いただき、鬼と桃太郎の末裔たちによる新世代ダークヒーロー鬼譚『桃源暗鬼』の世界をご堪能ください。

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■特別番組「TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャル特番～練馬編～」独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月17日（金）夜8時～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BbS828Yas1pUNT

出演者（敬称略）：浦 和希（一ノ瀬四季 役）、西山宏太朗（皇后崎 迅 役）、沢城千春（桃巌深夜 役）

※放送後、12月31日（水）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。

■特番直前に最新話までの振り返り無料一挙放送も決定！

(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～14

放送日時：2025年2025年10月17日（金）午後1時～夜8時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DttpbrAw2LceVm

■『桃源暗鬼』最新話を毎週金曜日夜24時より国内最速配信中！毎週土曜日夜24時からは最新話まで全話無料配信！

(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：毎週金曜日夜24時より無料放送中

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話（#14）URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9jm9RSVvS9YvL7

※放送翌日の毎週土曜日夜24時より最新話までいつでも無料でお楽しみいただけます。

※放送時間は変更の可能性があります

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」国内最速配信

配信開始日時：毎週金曜日夜24時より配信開始

番組URL：https://abema.tv/video/title/675-7

※配信時間は変更の可能性があります

【作品概要】

〈STORY〉

「お前は鬼の血を継いでいる……」

一部の人間に脈々と受け継がれる「鬼」と「桃太郎」の血。

はるか昔、自らの凶暴性を自覚するが故にひっそりと暮らしていた「鬼」だったが、

そこに「桃太郎」が攻め入った。

それぞれが「桃太郎機関」「鬼機関」を組織し、抗争すること何千年。

突然の“桃太郎”の襲撃で、自分が“鬼”だと知る主人公・一ノ瀬四季。

自らの血に棲む“鬼”と出逢った四季の宿命とは---。

---新世代ダークヒーロー鬼譚、ここに開幕!

〈CAST〉

一ノ瀬四季：浦 和希

無陀野無人：神谷浩史

皇后崎 迅：西山宏太朗

屏風ヶ浦帆稀：石見舞菜香

矢颪 碇：坂田将吾

遊摺部従児：花江夏樹

手術岾ロクロ：三浦 魁

漣 水鶏：愛美

花魁坂京夜：木村良平

淀川真澄：田丸篤志

並木度 馨：石谷春貴

桃宮唾切：岸尾だいすけ

桃草 蓬：伊瀬茉莉也

桃巌深夜：沢城千春

桃寺神門：土岐隼一

桃華月詠：浅沼晋太郎

桃角桜介：小野友樹

一ノ瀬剛志：小山剛志

桃屋五月雨：増谷康紀

校長：緒方恵美

〈STAFF〉

原作：漆原侑来「桃源暗鬼」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：野中阿斗

監督補佐：橋本裕之

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：網サキ涼子

美術設定：別役裕之

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：多田早希

撮影監督：芹澤直樹

ＣＧ監督：福島涼太

編集：岡崎由美佳

音響監督：飯田里樹

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：スタジオ雲雀

アニメ公式HP：https://tougenanki-anime.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ