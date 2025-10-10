10月12日（日）日韓国交正常化60周年記念イベント～THE マダンフェスティバル～「森と芝生の広場」にて、お子様から大人までお楽しみいただける多彩なブースが出店！

写真拡大 (全3枚)

在日本大韓民国民団大阪府本部



縁日ブース　※イメージ

今年は、韓国と日本が国交を正常化してから60周年という節目の年を迎えます。
この記念すべき年に合わせ、2025年10月12日（日）、日韓国交正常化60周年記念イベント『THE マダンフェスティバル(https://madanfes.com/#about)』を大阪府吹田市・大和大学にて開催いたします。



本イベントは、韓国語で「庭」や「広場」を意味する“マダン”をテーマに掲げ、「食」「音楽」「ファッション」を通じて、日韓両国の文化交流を楽しむことができる特別な1日をお届けします。



当日は「森と芝生の広場」にて「ブースエリア」を設置し、お子様から大人までお楽しみいただける多彩なブースが出店いたします。



ぜひ、皆様のご来場を心よりお待ちしております！



【イベント　概要】

行事名：日韓国交正常化60周年記念イベント「THE マダンフェスティバル(https://madanfes.com/#about)」


開催日：2025年10月12日（日）


時　間：11:00～17：00
　　　　※ブースエリアは、17時で終了いたします。


　　　　※当日は、「金券」および「現金」でのお支払いが可能です。


会　場：大和大学（森と芝生の広場）(https://www.yamato-u.ac.jp/)
　　　　〒564-0082 大阪府吹田市片山町2-5-1


主　催：THE マダンフェスティバル実行委員会


主　管：在日本大韓民国民団大阪府本部(http://mindan-osaka.org/)


後　援：大韓民国在外同胞庁、駐大阪大韓民国総領事館、大阪府、吹田市、大和大学(https://www.yamato-u.ac.jp/)


協　力：KIS(コリア国際学園)(https://kiskorea.ed.jp/)、音楽情報番組バキバキビート！II(https://bakibakibeat.jp/)


制　作：(株)クリエイティブファーム


運　営：(株)リアルム



ブースエリア（森と芝生の広場）(https://www.instagram.com/p/DPLxrabAdsv/)

１. 日韓両国の食の魅力を味わえるグルメブース
　　K-カフェや韓国グルメ、日本の人気フードも登場！

２. 体験型ブース
　チョゴリ試着体験、韓国メイク体験、さらに世界初の「紙のクラフトドローン」体験も！

３. 物販型ブース
　韓国の食品・化粧品、K-POPグッズ、手工芸アクセサリー、お米、雑貨類、さらに韓国大学への留学広報など、多彩な商品や情報をご用意しています。

４. 子ども縁日ブース
　スーパーボールすくい、ビンゴビンゴ、射的、キックダーツ、ラッキーボール、巨大ふわふわスライダーなど



【おたのしみ抽選くじ】

総額100万円ぶんの豪華景品が当たるかも！？


ドキドキわくわくの抽選くじもご用意いたしました！


ぜひ、ご家族で挑戦してみてください！




※抽選くじは、金券（抽選券付）をご購入された方のみご参加いただけます。
※金券および景品がなくなり次第、終了します。