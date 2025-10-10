『メイプルストーリー』 オフラインイベント「2025 Super Maple Party」11月８日・９日、新宿住友ビル三角広場にて過去最大規模で開催！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』のオフラインイベント「2025 Super Maple Party」に関する情報を、本日特設サイトにて公開いたしました。

「2025 Super Maple Party」特設サイト

https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/super-mapleparty2025/(https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/super-mapleparty2025/)



『メイプルストーリー』ファンの皆様をお招きして開催する、オフラインイベント「Super Maple Party」。本年は、新宿住友ビル三角広場（東京都新宿区）にて、11月8日（土）・9日（日）の2日間にわたり開催いたします。今回のオフラインイベントでは、まるで『メイプルストーリー』の世界に入り込んだかのような世界観を体感でき、イベントステージやオーケストラの生演奏をはじめ、体験コンテンツ、オリジナルグッズ販売、カフェスペースなど豊富なコンテンツをご用意しています。2日間通して楽しめるメイプルストーリーの祭典にぜひお越しください。

＜開催概要＞

○日時 ：2025年11月8日（土）・9日（日）11：00 ～ 19：00（予定）

○会場 ：新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル）

○入場料 ：1日券 1,500円（税込）、 2日通し券 2,700円（税込）

○参加チケット販売期間：2025年10月10日（金）～11月3日（月）22：00

※チケットは数量限定で、販売状況によって早期完売となる場合がございます。

＜主なイベント内容＞

■ステージイベント

豪華景品がもらえるビンゴ大会やメイプルアートコンテスト2025の結果発表、特別なパフォーマンスなど、メイプラーたちが熱くなる様々な催し物を用意したステージイベントを実施します。ステージイベントの一部は『メイプルストーリー』公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を予定しています。ご来場が難しい方はぜひライブ配信でお楽しみください。

※ステージイベントのスケジュールは特設サイトをご覧ください。

■オーケストラコンサート

『メイプルストーリー』の様々な楽曲をオーケストラで楽しめるコンサートを開催します。演奏から生まれる特別な感動をお楽しみください。

■体験コンテンツやリアルミニゲーム

『メイプルストーリー』の世界をイメージした体験コンテンツやリアルミニゲームをお楽しみいただけます。各コンテンツ内容の詳細は当日会場でお確かめください！

■巨大メイポンガチャ

巨大メイポンガチャがイベント会場に登場！会場に用意されたスタンプラリーに参加いただくことで、誰でも挑戦可能です。

■カフェ

『メイプルストーリー』に登場するキャラクターたちをモチーフにしたオリジナルフードやドリンクを販売します。可愛くて美味しいオリジナルメニューをぜひご賞味ください。

■オリジナルグッズ

MapleStory THE SHOPが出張店舗として限定オープン！新商品やここでしか手に入らないイベント限定商品などを数量限定で販売します。この機会をお見逃しのないよう、ぜひお買い求めください。

＜販売予定商品一例＞

※画像はイメージです。

＜参加チケット購入方法＞

１. MapleStory THE SHOP（https://official-goods-store.jp/maplestorytheshop/）から参加チケットをご購入ください

２. チケット購入後、MapleStory THE SHOPの会員登録時に入力されたメールアドレス宛に確認メールが届きます

３. 入場時に必要となるＱＲコード取得のため、確認メールに記載された共通フォームへメールアドレスおよび注文番号、キャラクター名を入力ください（11月3日23：59まで）

４. 11月5日22：00までに、入力いただいたメールアドレス宛に入場用QRコードが送付されます

５. 当日、イベント会場でQRコードを読み取るため大切に保管してください

＜チケット購入特典＞

チケット購入特典として、ご来場いただいた方にトートバッグやスタジアムクッション、ペンライトキーホルダーなどのグッズのほか、1,000メイプルポイントと限定アイテムが獲得できるゲーム内クーポンをセットにした豪華お土産をご用意しています。また、販売期間内にチケットをご購入いただいた方には、ご自身のキャラクターが印刷された冒険参加証もプレゼント！入場チケットの販売数には限りがございますので、お早めのご購入をおすすめします。

＜特典一例＞

トートバッグスタジアムクッションペンライトキーホルダーパスケースクーポン

※画像はイメージです。

■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation（所在地:韓国）が開発したMMORPG（多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム）です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計2億5千万人以上が登録しています。

【コピーライト表記】

Copyright (C) 2009 NEXON Korea Corporation and NEXON Co.,Ltd. All Rights Reserved.

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。