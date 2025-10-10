＼10月15日(水)限定／笑顔と成長を残す1日。親子の特別体験イベント『ママとキッズのハッピーデー』開催！

株式会社antiqua

10月15日(水)、大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」にて、親子で一緒に楽しめるイベント「ママとキッズのハッピーデー」を開催します。

お子さまの成長を記録する“手形アート”や、笑顔を切り取る“フォト撮影会”、お気に入りの服をシェアできる“こども服交換会”など、親子で夢中になれる体験がいっぱい。

さらに、参加者限定のランチボックスや「畳カフェ」のドリンクチケットなど、うれしい特典もご用意。

季節の移ろいを感じながら、親子で過ごす穏やかなひとときをお楽しみください。

楽しさぎゅっと！当日のコンテンツ紹介

■ こども服の交換会 ■― “つながる”を楽しむ新しいかたち

お気に入りだったあの服が、誰かの“とっておき”に生まれ変わる。

こども服の交換会は、親子同士が自然とつながるあたたかな時間です。

参加費：550円 / ※フォト撮影会に参加された方は無料でご利用いただけます。

■身体測定＆手形アート ■― 成長を「かたち」に残そう

毎回テーマが変わる人気の手形アート。

お子さまの小さな手で彩るクラフト体験は、ママたちからも大好評です。

今月は“ハロウィン”をテーマに、かぼちゃやおばけのモチーフなど、季節を感じるデザインを楽しめます。

毎月少しずつ大きくなる手のひらをアートとして残せるのも魅力のひとつ。

さらに、身体測定の結果はベビーダイアリーに記録できる特典付き。

親子で過ごしたその日の思い出が、ページをめくるたびに“成長アルバム”として積み重なっていきます。

■ 季節のフォト撮影会 ■ ― 親子の笑顔を記録する瞬間

季節の雰囲気を取り入れたフォトブースで、プロカメラマンが撮影。

自然な笑顔やしぐさを切り取る“特別な一枚”をお届けします。

お子さまの成長を、写真という形で何度でも振り返れます。

参加費：500円 ※撮影データは後日お渡し

参加者限定ランチボックス ― 「TREE CAFE」特製ランチ

「ANTIQUA TREE CAFE」スペシャルランチボックス（\1,500）は、イベント参加者だけが味わえる限定メニュー。

旬の食材を使った特製メニューは、見た目も味も大満足の内容です。

さらに、次回から使える「畳カフェ」ドリンク1杯無料チケットをプレゼント。

イベントの余韻をカフェでゆったりとお楽しみいただけます。

韓国子供服ショップ《Ange》出店 ― 秋の新作アイテムをチェック

人気の韓国子供服ショップ「Ange（アンジュ）」がイベント限定で登場！

トレンド感たっぷりの秋の新作が並び、フォト撮影やお出かけにもぴったり。

おしゃれな親子コーデを楽しめる、ワクワクするラインナップです。

開催概要

開催日：2025年10月15日(水)

時間：10:30～13:00

場所：WHATAWON「フロアディスコボール」

参加費：各コンテンツにより異なります。詳細は、下記の【イベント詳細】をご覧ください。

支払い方法：完全キャッシュレス

予約フォーム：https://forms.gle/Sf4z2R5eTHJqb51R6

事前予約受付中。当日のご参加も大歓迎です！

イベント詳細 :https://whatawon.co.jp/1015happyday/

子どもの「できた！」とママの「うれしい！」があふれる特別な1日。

親子で一緒に笑って、感じて、思い出を残せる時間を、ぜひワタワンで。

WHATAWONについて

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。

大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール

『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/