昭和の空気、令和の笑い。年の瀬を彩る大爆笑の宴 YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』開催！【第一弾出演者33組】発表＆【先行チケット発売開始】のお知らせ
2025年ごと笑かしてやる!!!
2025年12月30日(火)、YOSHIMOTO presents『DAIBAKUSHOW 2025』を、今年も東京ガーデンシアターにて開催します。
2020年からスタートした「DAIBAKUSHOW」。
今年で6回目の開催となります。これまで年末恒例のお笑いフェスティバルとしてたくさんの思い出を皆様と共有してきました。
今年も、今話題の強力な若手芸人からベテラン芸人まで勢揃いし、最高のネタステージをお届けします。
第一弾の出演者として、中川家、海原やすよ ともこ、笑い飯、かまいたち、ジャルジャル、ガクテンソク、マヂカルラブリー、紅しょうが、マユリカ、霜降り明星、バッテリィズに加え、「THE SECOND2025」優勝のツートライブ、「ダブルインパクト」優勝のニッポンの社長など豪華芸人33組が決定しました。
今後も出演者含む追加情報を随時お知らせ予定です。
2部構成で各回約30組、合計約60組のステージネタとなります。
公演概要YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2025』
【日時】2025年12月30日(火)
第一部 開場9:00 開演10:00 終演14:30予定
第二部 開場15:30 開演16:30 終演21:00予定
【会場】東京ガーデンシアター（東京都江東区有明2丁目1-6）
【出演者（第一弾発表33組）】
中川家、海原やすよ ともこ、
アインシュタイン、囲碁将棋、エバース、ガクテンソク、かまいたち、銀シャリ、金属バット、空気階段、コットン、さや香、ジェラードン、 しずる、霜降り明星、ジャルジャル、ジョックロック、ツートライブ、テンダラー、とろサーモン、ななまがり、ニッポンの社長、ニューヨーク、 NON STYLE、バッテリィズ、紅しょうが、マヂカルラブリー、マユリカ、ミキ、見取り図、もりやすバンバンビガロ、ロングコートダディ、笑い飯、and more...!
※出演回の発表は後日行います。
※出演者は変更になる可能性がございます。ご了承ください。
【主催・企画・制作】吉本興業株式会社／株式会社よしもとブロードエンタテインメント
主催者から皆様へ
新型コロナ禍に産声をあげて昨年めでたく5周年を迎えたDAIBAKUSHOW
今年もやらせていただきますm(_ _)m
目まぐるしく出現してくるオモロい芸人
次々立ち上がるネタのコンテスト
日々劇場で行われる新陳代謝
おもしろいは人それぞれで、時代に合わせて移ろいますが
舞台で、映像で、ずっと昔からおもしろいものはおもしろいし
それがあってこそ移ろっていくしいくら時代が移ろってもおもしろいものはやっぱりおもしろいし
ということで温故知新
オモロいの原点に立ち返りDAIBAKUSHOW 2025開催いたします！
＜2020年＞
＜2021年＞
＜2022年＞
＜2023年＞
＜2024年＞
チケット情報
【チケット】
会場チケット（全席指定）
●超ぶっ通し券 22,000円（税込）※一次・二次先行受付のみでの販売となります。
第一部（10:00開演）、第二部（16:30開演）共にアリーナエリアが確約されます。
「ぶっ通し券」、「各回指定券」よりもお席が優先されるチケットです。
第一部終演から第二部開演まで、ぶっ通しでお席をご利用いただけます。ご飲食も可能です。
2公演共通チケットとなるため、公演期間中は紛失されないようにお気を付けください。
そしてDAIBAKUSHOW 2025「超ぶっ通しプレミアムグッズ」、「ぶっ通し記念品」がもらえるチケットです。
プレミアムグッズと記念品は公演当日、入場時にお引替えください。
※公演ごとに出演者は異なります。
※お席は各回、記載席番での共通席となります。
●ぶっ通し券 19,000円(税込) ※一次・二次先行受付での販売を予定しております。（二次先行以降も販売する場合がございます。）
第一部（10:00開演）、第二部（16:30開演）共に「各回指定券」よりもお席が優先されるチケットになります。
2公演共通チケットとなるため、公演期間中は紛失されないようにお気を付けください。
第一部終演から第二部開演まで、ぶっ通しでお席をご利用いただけます。ご飲食も可能です。
そして、「ぶっ通し記念品」がもらえるチケットです。記念品は公演当日、入場時にお引替えをお願いいたします。
※公演ごとに出演者は異なります。
※お席は各回、記載席番での共通席となります。
★超ぶっ通しプレミアムグッズ：ツメコミズム「夢袋時代」（トートバック）
★ぶっ通し記念品：ハサミコミズム「記録袋」（クリアファイル）
●各回指定券（第一部指定席・第二部指定席）9,500円 (税込)
第一部（10:00開演）、第二部（16:30開演）、各公演ごとにチケットが1名様につき1枚必要になります。
・一次先行受付(取り扱い券種：超ぶっ通し券・ぶっ通し券）
10月11日(土)11:00～10月15日(水) 11:00（FANYチケット）
・二次先行受付(取り扱い券種：超ぶっ通し券・ぶっ通し券)
10月18日(土)11:00～10月27日(月)11:00（FANYチケット・チケットぴあ・ローソンチケット・イープラス）
▼チケット購入はこちらから ※先行・一般発売共通
https://r.ticket.fany.lol/daibakushow2025(https://r.ticket.fany.lol/daibakushow2025)