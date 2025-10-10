ロッキング・オン主催のオーディションプロジェクト「RO JACK」、第2弾音源通過アーティスト全35組が決定！
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ユニバーサル ミュージックが協力している株式会社ロッキング・オン・ジャパン（東京都渋谷区、代表取締役：海津亮）のオーディションプロジェクト「RO JACK for COUNTDOWN JAPAN 25/26」より、第2弾音源通過アーティスト全35組が決定したことをお知らせします。
RO JACK（アールオー・ジャック）は、音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「COUNTDOWN JAPAN」「JAPAN JAM」の企画制作や、雑誌「rockin’on」「ROCKIN’ON JAPAN」「CUT」を発行しているロッキング・オンが主催するアーティストのオーディションプロジェクトです。2008年の始動から約12年にわたって数多くのアーティストがエントリーをし、今ではフェスのメインステージに立つアーティストも多数輩出しています。
この度、第2弾音源通過アーティスト全35組が決定しました。公式サイト、公式YouTubeチャンネルの再生リストでは、音源通過アーティストの応募楽曲を公開しています。
エントリー受付は10/23（木）17:00まで続きます。
＜第2弾音源通過アーティスト＞（五十音順）
aiRina
アニマルパレット
antinomy
魚田二月
Awesome Brothers
oh!! 真珠s
Old Shoe's
CozyLand
kohamo
The Gentle Flower.
Shaftray
純度100%勢い
進藤雨日
Souvenir
詫間楽生
徒然書簡
Degu
DawnLuLu
DON VOLG
にょっき
nene Is.
パーマトリックス
囃子匠
VIDA Hollywood
Vivanz Eden
［Phantom Style］
フクスイボンニカエス
BLUE SHEEP
HEP BURN
Penelope
ポコメッツ
ヨナツメ
liquid people
LOT SPiRiTS
ワンダフル放送局
（全35組）
RO JACK for COUNTDOWN JAPAN 25/26 公式サイト
https://rojack.jp/
第2弾音源通過アーティスト応募楽曲YouTube再生リスト
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4m3xvz4an47WWKINn5WFmDiANT1lDXcQ
＜開催概要＞
RO JACK for COUNTDOWN JAPAN 25/26 supported by UNIVERSAL MUSIC JAPAN
主催：ロッキング・オン・ジャパン
協力：ユニバーサル ミュージック
＜エントリー＞
エントリー受付はRO JACK for COUNTDOWN JAPAN 25/26 公式サイトで行います。
受付期間 2025年7月24日(木)昼12:00～10月23日(木)17:00
＜スケジュール＞
詳細は提供素材のご確認をお願いいたします。
第1弾音源通過アーティスト発表：2025年9月5日(金)18:00
第2弾音源通過アーティスト発表：2025年10月10日(金)18:00
第3弾音源通過アーティスト発表：2025年11月上旬
入賞アーティスト発表：2025年11月中旬
優勝アーティスト決定：2025年12月7日(日)
＜優勝特典＞
詳細は提供素材のご確認をお願いいたします。
１.COUNTDOWN JAPAN 25/26への出演権
２.音源&MV 制作を全面的にサポート
RO JACK x UNIVERSAL MUSIC JAPANによるインディーズレーベルより
デジタルシングルとして1曲配信リリース
３.優勝賞金100万円 ※入賞アーティストには10万円
４.邦楽誌『ROCKIN’ON JAPAN』をはじめとする各メディアへの掲載