エイベックス・マッチデーの開催が決定！MAX、Girls²×Gorieがライヴパフォーマンスを披露！！

エイベックス・エンタテインメント株式会社

エイベックス・エンタテインメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒岩克巳）は、11月9日（日）に国立競技場で行なわれるJ1リーグ第36節ＦＣ町田ゼルビア vs ＦＣ東京戦をエイベックス・マッチデーとして開催します。

今回のエイベックス・マッチデーでは、試合前にGirls²×Gorieのスペシャルライヴの実施に加えて、

MAXによるハーフタイムショーが決定しました。ファンの皆様にサッカー観戦のみならず、これまで以上に楽しんでいただける一日にしたいと考えています。

エイベックスは2024シーズンより、FC町田ゼルビアとトップパートナー契約を締結し、クラブの挑戦をサポートしています。これまでも、エイベックス・グループ所属のアーティストやタレントによるライヴやパフォーマンスなど、エンタテインメントの側面から様々な取り組みを行っています。

＜エイベックス・マッチデー開催概要＞

Jリーグ第36節：ＦＣ町田ゼルビア vs ＦＣ東京

日程：2025年11月9日（日）14:00 KICK OFF

試合会場：国立競技場（〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町10-1）

試合情報：https://www.zelvia.co.jp/news/news-323210/

【MAX プロフィール】

1995年にデビュー沖縄出身４人組ボーカルダンスグループ。

翌年発売のサードシングル『TORA TORA TORA』でブレイク。

1997年に『Give me a Shake』でオリコン初登場1位を獲得。

その後も『Ride on time』など数々のヒット曲を発表。

紅白歌合戦に5年連続5回出場。

近年は音楽活動以外にもソロでもバラエティーやドラマ、舞台と活躍の場を広げている。

【Girls²プロフィール】

テレビ東京系特撮実写ドラマ『ガールズ×戦士シリーズ』（2017～2020年）で主演を務めた歴代ヒロインたちによって結成されたLDH所属のパフォーマンス・ガールズグループ。

2019年にメジャーデビュー。2024年には国立代々木競技場第一体育館で5周年ライブを開催。

2025年は全国8都市9公演のライブツアー「Girls² LIVE TOUR 2025 -ガルガルエイト-」を開催し、6月28日には東京ガーデンシアターにて6周年記念ライブを実施するなど、ライブ規模も着実に拡大中。2025年春よりレーベルをrhythm zoneへ移籍し、MBSドラマ特区『世界で一番早い春』の主題歌「さくら、届け」を皮切りに、9月には新作EP「New Era」をリリース。音楽活動のみならず、俳優・モデル・声優など活動の幅を広げており、今注目のガールズグループのひとつである。

【Gorie /ガレッジセール・ゴリ プロフィール】

1972 年生まれ、沖縄県出身。お笑いコンビ、「ガレッジセール」として、ツッコミ担当の相

方・川田広樹とともに 95 年から活動。ブレイクダンスなどの特技を生かし、『めちゃ×2 イケ

てるッ!』などの番組で、多彩な活躍を見せた。俳優としては『ちゅらさん』シリーズで人気

に。また、『ワンナイ R&R』の番組から誕生した「ゴリエ」のキャラで、『NHK 紅白歌合戦』

にも登場している。近年は番組 MC などのほか、コメンテーター、映画監督としても活躍中。