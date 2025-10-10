「マチ★アソビvol.29」にVTuber事務所「ハコネクト」の参加が決定！

株式会社アナログ

株式会社アナログ（所在地：東京都千代田区）が運営する、VTuber事務所「ハコネクト」は10月18日、19日に徳島で開催される「マチ★アソビvol.29」の参加が決定したことをお知らせいたします。

■参加概要

『しんまちボードウォーク』にてグッズの販売を行います！

お買い上げ1,000円(税込)ご購入ごとにランダムでポストカード(全6種)を1枚プレゼントいたします。

10月19日(日)17時からは「ufotable CINEMA」1F,Entranceにてミラ・ルプスのトークショーを行います！

こちらはハコネクト公式YouTubeチャンネルでも配信予定となります。

さらに「SWEETS WAGEN」様にてマチ★アソビ限定の「code:wltora」コラボクレープの販売が決定！

コラボクレープを１つご購入ごとにランダムでポストカード(全6種)を1枚プレゼントいたします。

ぜひお立ち寄りください！

※ポストカードは今後、別イベントやキャンペーン等でも配布させていただく場合がございます。

※開催内容については変更や中止となる可能性がございます。

※混雑時や荒天時等、安全が確保できないと判断した場合、列の作成を一時停止したり、列を解消することがございます。

■マチ★アソビvol.29開催期間

10/18(土)、10/19(日)

■マチ★アソビvol.29公式サイト

https://www.machiasobi.com/

■販売商品ラインナップ

■購入特典

■「SWEETS WAGEN」様にてマチ★アソビ限定のコラボクレープ

【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber 事務所「ハコネクト」は2021 年 6 月より活動を開始したVTuber 事務所です。

所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：youtube.com/@haconect/(https://www.youtube.com/@haconect)

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら

ハコネクト総合お問い合わせフォーム

https://haconect.com/contact/