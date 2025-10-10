「マチ★アソビvol.29」にVTuber事務所「ハコネクト」の参加が決定！
株式会社アナログ（所在地：東京都千代田区）が運営する、VTuber事務所「ハコネクト」は10月18日、19日に徳島で開催される「マチ★アソビvol.29」の参加が決定したことをお知らせいたします。
■参加概要
『しんまちボードウォーク』にてグッズの販売を行います！
お買い上げ1,000円(税込)ご購入ごとにランダムでポストカード(全6種)を1枚プレゼントいたします。
10月19日(日)17時からは「ufotable CINEMA」1F,Entranceにてミラ・ルプスのトークショーを行います！
こちらはハコネクト公式YouTubeチャンネルでも配信予定となります。
さらに「SWEETS WAGEN」様にてマチ★アソビ限定の「code:wltora」コラボクレープの販売が決定！
コラボクレープを１つご購入ごとにランダムでポストカード(全6種)を1枚プレゼントいたします。
ぜひお立ち寄りください！
※ポストカードは今後、別イベントやキャンペーン等でも配布させていただく場合がございます。
※開催内容については変更や中止となる可能性がございます。
※混雑時や荒天時等、安全が確保できないと判断した場合、列の作成を一時停止したり、列を解消することがございます。
■マチ★アソビvol.29開催期間
10/18(土)、10/19(日)
■マチ★アソビvol.29公式サイト
https://www.machiasobi.com/
■販売商品ラインナップ
■購入特典
■「SWEETS WAGEN」様にてマチ★アソビ限定のコラボクレープ
【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】
VTuber 事務所「ハコネクト」は2021 年 6 月より活動を開始したVTuber 事務所です。
所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、
応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。
・公式サイト：https://haconect.com/
・公式Twitter：https://x.com/haconect
・公式YouTubeチャンネル：youtube.com/@haconect/(https://www.youtube.com/@haconect)
ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。
自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。
▼企業情報
社名: 株式会社アナログ / analog inc.
本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内
設立日: 2021年4月1日
資本金: 900万円
▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら
ハコネクト総合お問い合わせフォーム
https://haconect.com/contact/