TVアニメ『ダンダダン』より、ぬいパルが登場！

『少年ジャンプ+』（集英社）にて連載中、龍幸伸先生が描く人気漫画『ダンダダン』。幽霊を信じないオカルトマニアの少年・オカルンと、宇宙人を信じない少女・綾瀬は、互いの理解を超越した圧倒的怪奇に出会う！オカルティック青春物語！

2024年にはTVアニメが放送開始。第2期が2025年7月より放送となった。

この度、本作の新商品が登場いたします。

ぬいパルにこちらの3種が仲間入り！ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r101640_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ぬいパル(全3種)

【価格】

各1,980円（税込）

【サイズ】

本体約12cm

※キャラクターにより異なります

【仕様】

ポリエステル、鉄(ボールチェーン付き)

※商品には若干の個体差がございます

【発売日】

2026年4月17日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

■TVアニメ『ダンダダン』公式サイト：https://anime-dandadan.com/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

