TVアニメ『ダンダダン』より、ぬいパルが登場！

写真拡大 (全11枚)

株式会社アニメイトホールディングス

『少年ジャンプ+』（集英社）にて連載中、龍幸伸先生が描く人気漫画『ダンダダン』。幽霊を信じないオカルトマニアの少年・オカルンと、宇宙人を信じない少女・綾瀬は、互いの理解を超越した圧倒的怪奇に出会う！オカルティック青春物語！


2024年にはTVアニメが放送開始。第2期が2025年7月より放送となった。


この度、本作の新商品が登場いたします。






ぬいパルにこちらの3種が仲間入り！ぬいパルとは、優しく、あたたかみある、約12cmの手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ。大切なお肌や髪はふわふわボア仕上げ。浮き上がりやすい前髪は刺繍で抑えて崩れ知らずです。あなたのパル(お友達)として、ぜひお迎えください♪


全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！




■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r101640_hy/



■新商品情報（発売元：ムービック）

















【商品名】


　ぬいパル(全3種)


【価格】


　各1,980円（税込）


【サイズ】


　本体約12cm


　※キャラクターにより異なります


【仕様】


　ポリエステル、鉄(ボールチェーン付き)


　※商品には若干の個体差がございます


【発売日】


　2026年4月17日頃予定




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。


※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記：(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会


■TVアニメ『ダンダダン』公式サイト：https://anime-dandadan.com/


■ムービック：https://www.movic.jp



【株式会社ムービック 会社概要】


ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。