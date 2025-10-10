DOLKより『ローゼンメイデン』真紅・水銀燈をイメージしたドールスタンドが期間限定で受注販売スタート
薔薇乙女たちのドールスタンドが登場。
TVアニメ「ローゼンメイデン」の「真紅」と「水銀燈」をイメージした
特別仕様のドールスタンドをご用意いたしました。
ドールの展示・保管・撮影などドールにまつわるあらゆるシーンで欠かせない
必須アイテムとして、ドールの美しさを一層際立たせ、華やかに演出いたします。
「ローゼンメイデン」真紅・水銀燈をイメージしたドールスタンド
第1ドール「水銀燈」第5ドール「真紅」
それぞれの世界観を余すところなく表現するため、
細部の造形に至るまで徹底してこだわり抜きました。
特別な製作技法によって仕上げられた台座は、
大理石を思わせる天板とアンティーク調の意匠が融合し、深みのある佇まいを放っています。
キャラクターの個性を映し出すために特別に製作されたオリジナルのレジンドーム。
一つひとつのパーツを精緻に組み合わせることで、
側面に施された蔦模様の繊細なエッジが際立ちます。
さらに、ゼンマイや契約の指輪といった象徴的なギミックに至るまで、
一切の妥協なく丹念に仕上げました。
細部の一つひとつが存在感を放ち、圧倒的な高級感を湛える特別な逸品です。
「ローゼンメイデン」シリーズ専用アイテムとしてはもちろん、お手持ちの40cmサイズのドールにもご使用いただけます。
「ローゼンメイデン」真紅 ドールスタンド
究極の少女「アリス」を求めた人形師ローゼンが創り出した誇り高きドール「真紅」。
その名の通り、深みのある真紅で彩られた側面には、
凛とした気品漂うゴールドの蔦模様をあしらい、真紅の薔薇を咲かせました。
「ローゼンメイデン」水銀燈 ドールスタンド
かつて人形師ローゼンが生み出した、漆黒を纏う美しきドール「水銀燈」。
気高き彼女を象徴する漆黒で彩られた側面には、
高雅な輝きを纏ったシルバーの蔦模様をあしらい、 濃紫の薔薇を咲かせました。
薔薇柄のレジンドーム
「真紅」ドールスタンド
「水銀燈」ドールスタンド
何通りもの試作の中から、台座に最もふさわしい柄を追求し選び抜かれた赤い薔薇柄と、薄紫の薔薇柄のレジンドームは、透明感あふれるレジンの中に物語性と世界観を閉じ込めた特別なデザイン。
光を受けるたびに美しく輝き、どの角度から見ても楽しめる仕様です。
ゼンマイと契約の指輪
「真紅」ドールスタンド
「水銀燈」ドールスタンド
側面後方には「ゼンマイ」、前方には「契約の指輪」を差し込める特別構造を採用。ディスプレイ時にも豊かな物語性を演出できるよう設計されています。
「ゼンマイ」と「契約の指輪」にはマグネットを内蔵し、台座への着脱は簡単かつスムーズ。ギミック面でも妥協のない高い完成度を誇ります。
ドールスタンド展示情報
『ローゼンメイデン』真紅キャストドール・水銀燈キャストドール用ドールスタンドを、DOLK店舗にて実物展示いたします。
展示期間：2025年10月11日(土)～
彫刻のような繊細な台座の質感や鮮やかな色合い、細かな技巧をぜひ実際にご覧ください。
商品名：「ローゼンメイデン」真紅 ドールスタンド（40cm用）、「ローゼンメイデン」水銀燈 ドールスタンド（40cm用）
商品構成
・ドールスタンド
ドールスタンド仕様：台座部分 約16.5cm x 16.5cm x 高さ8.5cm、支柱の長さ 16.5 ~ 25.5cm(伸縮式)
販売価格：各 31,900円(税込・送料別)、2台セット 62,800円(税込・送料別)
受注期間 : 2025年10月17日(金)19:00 ～ 2025年11月16日(日)23:59
受注方法 : DOLKオンライン（およびDOLK店舗にて受付）
※受注はドールスタンドのみです。ドールの受注はございません。
お届け時期 : 2026年6月頃より順次配送予定（受注数量によっては段階的に配送）
販売サイト : https://dolk.jp
販売元：株式会社ボーダレス
著作権表示 ：(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会
特設サイト : https://dolk.jp/pages/Rozenmaiden/dollstand/