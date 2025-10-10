【宇都宮ブレックス】チームバス リニューアル

株式会社栃木ブレックス

この度、りそなグループ B.LEAGUE 2024-25シーズンの優勝を記念し、路線バスとして街中を走っている 「宇都宮ブレックス チャンピオンバス」に加えて、選手の移動で使用しているブレックスバスのラッピングをブレックスのオフィシャルスポンサーである関東自動車株式会社にリニューアルしていただきました。

9月30日(火)に行われたお披露目会に、#17 星川 開聖選手が参加しました。

#17 星川選手コメント

「チームバスを見た感想としては、デザインがかっこよくて、とても誇らしいです。

バスの背面に4つの星が掲げられていたので、またその星を増やせるようにしたいと思いました。

路線バスを見た感想としては、初めてバスの中に入りましたが、2024-25シーズンの写真をはじめ、釣り革部分がブレックスのロゴになっていたり、ペイントエリアなどの床の塗装、後ろの方に小さいリングがあったりもして、本当に細かい部分まで、こだわりを感じました。

このバスが実際に宇都宮市内などを走っていることがとても凄いと思いましたし、この街でプレーできるのがとても嬉しいです」

ブレックス チャンピオンバス運行情報

運行会社：関東自動車株式会社

運行路線：関東自動車 簗瀬営業所管内の路線(主に宇都宮・鹿沼・日光)

運行期間：未定