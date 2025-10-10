GENDAがF&B事業を拡大 ～「ジュエリーウォーター」を提供するフィリコ・ジャパンがグループイン～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業である株式会社シトラム（本社：東京都港区、代表取締役会長：渡邉 康太、代表取締役社長：長江 国輝）は、「ジュエリーウォーター」等の製造、販売及び輸出入を行うフィリコ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：阪田 健一、以下「フィリコ・ジャパン」）の発行済全株式を取得することについて、本日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社グループでは、フード＆ビバレッジはコンテンツをファンへお届けするプラットフォームであると位置づけ、人気アニメやキャラクターなどのIPと積極的にコラボし、従来のフード＆ビバレッジのファンだけでなく、IPファンへもアプローチしています。当社がグループ企業を通して展開するレモネードやグルメポップコーンなどの本格的な味に、IPを載せるプラットフォームという新しい価値を提供することで、食を通じたエンターテイメント体験の幅をさらに広げています。また、業務用カラオケ機器の卸売事業や、若者に人気のリキュールであるクライナーファイグリングを中心としたアルコール飲料の販売事業を展開しており、特に、全国のスナックやバー、カラオケ施設といったナイトマーケットへの販路に強みを持っています。

フィリコ・ジャパンは、ボトルの装飾にこだわった高級ミネラルウォーターである「ジュエリーウォーター」を中心に、ビバレッジの製造、販売及び輸出入を行っています。「ジュエリーウォーター」はクリスタルで豪華に装飾されたボトルと、天使の羽や王冠を模したキャップが特徴であり、芸術的なデザインにより、単なる飲料水ではなく「飾る水」「贈る水」として、特に結婚式などのイベントや、ナイトマーケットにおいて地位を確立しています。

本株式取得により、フィリコ・ジャパンと当社が持つ販売網やナイトマーケット市場動向の共有や、当社が持つIPとのコネクションの利用等によるフィリコ・ジャパンと当社双方の利益の伸長が期待できます。今後とも当社グループは「世界中の人々の人生をより楽しく」というAspirationの実現のために、多様なエンターテイメント体験をお届けしてまいります。

■詳細についてはこちらの適時開示をご覧ください。

フィリコ・ジャパン株式会社の株式の取得（連結子会社化）に関するお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9166/tdnet/2696656/00.pdf

■フィリコ・ジャパン会社概要

会社名：フィリコ・ジャパン株式会社

代表者：代表取締役CEO 阪田 健一

設立：2009年5月

所在地：東京都港区東麻布二丁目４番２号

Webサイト：https://www.fillico.co.jp/

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約14,000箇所運営しています。日本、米国、中国大陸、香港、台湾、英国、ベトナム、オランダ、カナダ、シンガポールにおいて事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir