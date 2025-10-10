GENDAにカラオケ機器ディーラー1位のカジ・コーポレーションが参画 ～同2位の音通及びカラオケBanBanと連携しカラオケ事業を更に拡大～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）は、カラオケ機器の流通事業を行う株式会社カジ・コーポレーション（本社：愛知県名古屋市、代表取締役会長：花水 範明、代表取締役社長：前川 智範、以下「カジ・コーポレーション」）の発行済株式の100%を取得することについて、本日開催の取締役会において決議いたしました。

当社グループは、エンタメ・プラットフォーム事業として、カラオケ施設「カラオケBanBan」の運営や、カラオケ機器の流通等、カラオケ関連事業を展開しております。カラオケ機器ディーラーとして業界2位の規模である当社グループの株式会社音通（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：羽牟 秀幸、以下「音通」）に加え、同1位として確かな地位を築いているカジ・コーポレーションが当社グループに参画いたします。これにより、当社グループのカラオケ機器流通事業は、業界におけるリーディングポジションをより強固なものとし、取扱台数の大幅な増加等、盤石な事業基盤を構築します。

また、カラオケBanBan等のデイ市場（カラオケ施設等の昼間から営業している店舗）での役務を終えた比較的年式の新しいレンタル機器は、ナイト市場（スナックやクラブなど夜間営業をメインとする店舗）でのレンタル機器として再流通させることが可能です。ナイト市場では古いカラオケ機器が多く流通していますが、今後は、音通と同様に役務を終えたばかりの年式の新しいカラオケ機器をナイト市場でのレンタルに投入してまいります。カジ・コーポレーションにおいても、ナイト市場におけるカラオケ機器の設備年数の若返りを図ることで、顧客満足の向上とカラオケ機器レンタルの取引条件の改善を図ります。

当社グループではこれまで、アミューズメント施設やカラオケ施設運営企業をグループに迎えることで事業規模を拡大し、グループ内シナジーによる売上向上やスケールメリットを活かしたコスト削減等の PMI により、グループインした企業の収益を伸長させております。今回、当社グループのカラオケ機器ディーラーとして従来の体制にカジ・コーポレーションが加わることにより、営業エリアが飛躍的に拡大し、メンテナンスネットワークが相互に補完されるほか、グループ全体のカラオケ機器の取扱台数の増加を背景とした流通の効率化を実現してまいります。

今後とも当社グループは「世界中の人々の人生をより楽しく」というAspirationの実現のために、多様なエンターテイメント体験をお届けしてまいります。

■詳細についてはこちらの適時開示をご覧ください。

株式会社カジ・コーポレーションの株式の取得（連結子会社化）に関するお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9166/tdnet/2696657/00.pdf

■カジ・コーポレーション会社概要

会社名：株式会社カジ・コーポレーション

代表者：代表取締役会長：花水 範明

設立：1984年4月

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番18号

Webサイト：https://kaji-corp.co.jp/

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。

国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約14,000箇所運営しています。日本、米国、中国大陸、香港、台湾、英国、ベトナム、オランダ、カナダ、シンガポールにおいて事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir