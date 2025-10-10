『Vtuber 眞白かのん ロリモデル』フィギュアが登場。「ロリータVer.」「制服Ver.」を、あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『Vtuber 眞白かのん ロリモデル 完成品フィギュア』の「ロリータVer.」「制服Ver.」を、現在それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●Vtuber 眞白かのん ロリモデル ロリータVer. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192436&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●Vtuber 眞白かのん ロリモデル 制服Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192435&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
■Vtuber 眞白かのん ロリモデル 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各2,640円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：KAWA DESIGN
【サイズ】全高：約100mm
【素材】PVC
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
KAWA DESIGNより「Vtuber 眞白かのん ロリモデル ロリータVer. 完成品フィギュア」「Vtuber 眞白かのん ロリモデル 制服Ver. 完成品フィギュア」の登場です。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)KAWA DESIGN
【店舗情報】
