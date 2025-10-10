『Vtuber 眞白かのん ロリモデル』フィギュアが登場。「ロリータVer.」「制服Ver.」を、あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『Vtuber 眞白かのん ロリモデル 完成品フィギュア』の「ロリータVer.」「制服Ver.」を、現在それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


●Vtuber 眞白かのん ロリモデル ロリータVer. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-192436&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●Vtuber 眞白かのん ロリモデル 制服Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192435&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/


■Vtuber 眞白かのん ロリモデル 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：各2,640円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：KAWA DESIGN


【サイズ】全高：約100mm


【素材】PVC



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座



KAWA DESIGNより「Vtuber 眞白かのん ロリモデル ロリータVer. 完成品フィギュア」「Vtuber 眞白かのん ロリモデル 制服Ver. 完成品フィギュア」の登場です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)KAWA DESIGN



【店舗情報】


