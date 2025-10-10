『牧場物語 Let′s！風のグランドバザール』×『那須高原りんどう湖ファミリー牧場』コラボイベント好評につき延長決定！現地イベント緊急開催！

日本テーマパーク開発株式会社

那須興業株式会社（栃木県那須町/代表取締役社長：林 沙紀）が運営する「那須高原りんどう湖ファミリー牧場」（以下、「りんどう湖ファミリー牧場」という）は、「牧場物語」シリーズ最新作『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』とのコラボ企画開催期間を2026年1月12日（月祝）まで延長します。また、2025年10月25日（土）・10月26日（日）にはりんどう湖ファミリー牧場イベントステージにて「コラボ記念トークイベント」を開催いたします。

●イベント概要

■イベント名：『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』×『那須高原りんどう湖ファミリー牧場』コラボイベント

■開催期間：～2026年1月12日（月祝）まで

■内容

・コラボ入園チケット

・キャラクターパネル設置

・グライダーフォトスポット

・みずあげフォトスポット

・ウシさんフォトラリー

・園内放送

・コラボデザイン年間パスポート

・森のめぐみスタンプラリー

・観覧車ラッピング

・グランピングコラボルーム

・野菜収穫体験

・ブラッシング体験

・コラボドリンク＆コラボフード

・コラボグッズ

※11/1よりコラボメニュー、コラボグッズの追加も予定！

■イベント詳細ページ：https://www.rindo.co.jp/event/bokumono/

～ゲームの世界観を「実体験」として味わう～

ゲーム内で体験できる「動物とのふれあい」や「作物の収穫」などの要素を、実際のアクティビティとして展開することで、来場者に作品世界への没入感を提供します。

また、作品にまつわるフォトスポットを巡る仕掛けを通じて、ゲームの一部に入り込むような体験が出来ます。

●コラボ記念トークイベント

・開催日：2025年10月25日（土）、10月26日（日）

・開催時間：各日13時00分～

・内容：開発チームの方によるグラバザトーク、ウシさんとの記念撮影

当イベントにて、牧場物語開発チームの方がステージに登壇！

そこで！牧場主の皆さまへ、グラバザについて開発チームに聞いてみたいことを募集します！

皆さまのご応募お待ちしております。

・募集期間：2025年10月10日（金）～10月19日（日）まで

・質問応募フォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehkjfmz6mrIDVJ8aoBr0VahHPS8rldaWR_TsT3tIF4rt_dxw/viewform

※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

＜『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』 商品情報＞

タイトル：牧場物語 Let’s！風のグランドバザール

ジャンル：ほのぼの生活ゲーム

対応機種：Nintendo Switch(R) 2｜Nintendo Switch｜Steam(R)

発売日：2025年8月28日（木）

価格（全て税込）：

▼『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』

【通常版】6,600円（パッケージ版/ダウンロード版）

【デジタルデラックスエディション】7,700円（ダウンロード版）

【プレミアムデジタルデラックスエディション】9,500円（ダウンロード版）

▼『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition 』

【通常版】7,700円（パッケージ版/ダウンロード版）

レーティング：CERO A（全年齢対象）

権利表記： (C)2025 Marvelous Inc.

公式サイト：https://www.bokumono.com/grabaza/

■那須高原りんどう湖ファミリー牧場とは

＜那須高原りんどう湖ファミリー牧場＞

約30万平方メートル の広大な敷地と外周2kmの湖、自然をいかした牧場型テーマパークです。アルパカ飼育頭数が日本で最も多く（150頭以上）、アルパカに囲まれた「アルパカグランピング」や、日本初導入の湖上グランピングなど、新たなコンテンツも継続して開設しています。（一部、季節限定）また、日本にいる乳牛の0.8％しか存在しない「ジャージー牛」から採れる「ロイヤルジャージー牛乳」から加工した乳製品事業も営み、那須ブランドにも認定された「ジャージー飲むヨーグルト」や「ジャージー発酵バター」をはじめとした各種乳製品を販売しています。https://www.rindo.co.jp

グループ会社の施設に、那須ハイランドパーク、オフィシャルホテル「那須高原TOWAピュアコテージ」があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

＜那須高原TOWAピュアコテージ＞

北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」のオフィシャルホテルで、那須ハイランドパークや、日本最大級のアスレチック「那須の森の空中アスレチック『NOZARU』」やキャンプ場が併設された宿泊施設です。露天風呂やサウナ、プライベートドッグランが併設された一棟貸し別荘や、温泉露天風呂付きコテージ、日本で初導入した透明なグランピング「AURA」など多様な客室を備えており、「何度来ても楽しめる思い出が積み重なる場所」として、自然と一体となる宿泊体験をご提供しております。

公式ホームページ https://www.pure-cottages.jp/

＜那須ハイランドパーク＞

40種類以上のアトラクションが楽しめる北関東最大級の遊園地。

日本初の洞窟探検アトラクション「MOGURA」や、8種類のコースターなど子供から大人まで楽しめるアトラクションが充実。わんちゃんと一緒に愉しめるドッグラン・カフェ・アトラクションも拡充しており、「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指しています。

公式ホームページ https://www.nasuhai.co.jp/

■日本テーマパーク開発株式会社について

東証プライムに上場している日本駐車場開発グループのもと、地方のテーマパーク、別荘地、宿泊施設などの再生・成長を通じて地域社会に貢献することや、様々な社会問題をビジネスで解決しながら持続可能な社会の実現に取り組む企業です。また、SDGｓ活動を積極的に推進しており、グループ会社と連携して保護犬譲渡活動「SOS活動」、JR那須塩原駅で開設している育成型「エキナカこども食堂」、小型バイオマス発電機の実装によるエネルギーの地産地消化推進、21世紀型社会実現に向けたリビングラボ構想「ナスコンバレー」などの活動を進めています。また、傘下の企業は、藤和那須リゾート株式会社や那須興業株式会社があります。

設立年月：2016年5月

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 内藤佐和子

本社：東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング

事業内容：テーマパーク、遊園地等の運営及び管理、コンサルティング

URL：https://nippon-themepark.co.jp/