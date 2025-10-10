04 Limited Sazabys「YON EXPO’25」開催記念で過去のライブ映像を3週連続配信！
04 Limited Sazabysが、11月8日(土)・9日(日)の2日間にわたって
東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて「YON EXPO’25」を開催する。
その開催を記念して、過去の「YON EXPO」3公演を3週に渡りノーカットで一挙配信する。
「YON EXPO」は普段のライブ演出とは違い、特効や映像演出を盛り込んだエンタメ感溢れるアリーナ単独公演。
過去には、架空の運送会社「Yon Express」、架空の空港会社「YON AIRLINES」などそれぞれのテーマで開催され、
4回目を迎える今回は架空のレーシングチーム「YON RACING」をテーマに開催される予定。
パビリオンエリアの他、座席も"ハイオク""レギュラー"と名付けられているなど、
ユーモアに富んだフォーリミ独自のエンタメが会場全体で存分楽しめそうだ。
公演の詳細は特設サイト( https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25 )をチェックしよう。
3週連続一挙配信！
04 Limited Sazabys「YON EXPO」2019、2020、2021
YouTube配信（無料）
◆10月11日(土) 21:00～
04 Limited Sazabys「YON EXPO’19」@2019.9.29 Saitama Super Arena
配信URL：https://youtu.be/hRMHY8mIExw
◆10月18日(土) 21:00～
04 Limited Sazabys「YON EXPO’20」@2020.11.28-29 Aichi Sky Expo
配信URL：https://youtu.be/d0OdL8gYlM8
◆10月25日(土) 21:00～
04 Limited Sazabys「YON EXPO’21」@2021.11.27-28 Makuhari Messe
配信URL：https://youtu.be/DQQzch0GCl8
※アーカイブなし
#YONEXPO
●公演情報
04 Limited Sazabys「YON EXPO’25」
＜日時＞
2025年11月8日(土) OPEN 17:00 / START 18:00
2025年11月9日(日) OPEN 16:00 / START 17:00
＜会場＞
TOYOTA ARENA TOKYO
＜チケット券種＞
ハイオク（特典付きチケット）：アリーナスタンディング/指定席：\11,000(税込)
レギュラー（通常チケット）：アリーナスタンディング/指定席：\8,800(税込)
＜特設サイト＞
https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25
#YONEXPO
【プロフィール】
04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）
2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。
GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）
Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。
2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催。バンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。6月22日(土)23日(日)に"YON FES 2024" を主催。2025年1月29日にEP『MOON』をリリース。3月よりワンマンツアー「MOON tour 2025」を敢行。6月21日(土)22日(日)には"YON FES 2025" を主催。11月8日(土)9日(日)にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演「YON EXPO'25」を開催する。
HP：https://www.04limitedsazabys.com
X：https://twitter.com/04LS_nagoya
Instagram：https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/
YouTube：https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys
LINE：https://line.me/R/ti/p/@04limitedsazabys
Official FC「YON TOWN」：https://sp.04limitedsazabys.com/