【特別出演】MAI（まい）さん 10月12日（日韓国交正常化60周年記念イベント『THE マダンフェスティバル』）
KBS韓国「歌謡コンクール」銀賞を受賞したMAI（まい）さん
今年は、韓国と日本が国交を正常化してから60周年という節目の年を迎えます。
この記念すべき年に合わせ、2025年10月12日（日）、日韓国交正常化60周年記念イベント『THE マダンフェスティバル(https://madanfes.com/#about)』を大阪府吹田市・大和大学にて開催いたします。
本イベントは、韓国語で「庭」や「広場」を意味する“マダン”をテーマに掲げ、「食」「音楽」「ファッション」を通じて、日韓両国の文化交流を楽しむことができる特別な1日をお届けします。
今回は、特別ゲストとしてKBS韓国「歌謡コンクール」銀賞を受賞されたMAI（まい）さんが登場します！
MAI（まい）さんは、持ち前の明るさと伸びやかな歌声で、聴く人の心に温かな感動を届けます。
当日は、MAI（まい）さんの「スペシャルステージ」が見られます！
どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、今から楽しみですね！
ぜひ皆様のご来場を心よりお待ちしております！
MAI（まい）さん
MAI（まい）
KBS韓国「歌謡コンクール」銀賞を受賞(https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=KBS+%ed%95%9c%ea%b5%ad+%e3%80%8c%ea%b0%80%ec%9a%94+%ec%bd%a9%ec%bf%a0%eb%a5%b4%e3%80%8d+%ec%9d%80%ec%83%81%e3%80%80%ec%9d%bc%eb%b3%b8%ea%b0%80%ec%88%98%eb%a7%88%ec%9d%b4&mid=C350103EA5D408B1FB3BC350103EA5D408B1FB3B&FORM=VIRE)
持ち前の明るさと伸びやかな歌声が特徴の
日本と韓国で活動する歌手
MAI（まい）さんからの特別メッセージ
はじめまして、MAIです。
日韓国交正常化60周年を記念する素晴らしいイベントに参加させていただき、心より感謝申し上げます。
当日は、必ず皆さんを笑顔にするステージをお届けいたします！
皆さんにお会いできることを楽しみにしております！
どうぞよろしくお願いいたします！
【イベント概要】
行事名：日韓国交正常化60周年記念イベント「THE マダンフェスティバル(https://madanfes.com/#about)」
開催日：2025年10月12日（日）
時 間：13：３0～15：55（第二部のみ）
※フェスティバル全体時間：11:00～21:00
※当日は「森と芝生の広場」にて、お子様から大人までお楽しみいただける各種ブースも出店
いたします。ぜひ、お越しください！
会 場：大和大学（１.大和アリーナ２.森と芝生の広場）(https://www.yamato-u.ac.jp/)
〒564-0082 大阪府吹田市片山町2-5-1
主 催：THE マダンフェスティバル実行委員会
主 管：在日本大韓民国民団大阪府本部(http://mindan-osaka.org/)
後 援：大韓民国在外同胞庁、駐大阪大韓民国総領事館、大阪府、吹田市、大和大学(https://www.yamato-u.ac.jp/)
協 力：KIS(コリア国際学園)(https://kiskorea.ed.jp/)、音楽情報番組バキバキビート！II(https://bakibakibeat.jp/)
制 作：(株)クリエイティブファーム
運 営：(株)リアルム
入場料：第1部・第3部 有料
第2部 無料（自由入場）
【チケットの購入先】
第1部：THE マダンKWAVE ダンスコンテスト(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0VUyV07CRlbjvS_KJgQBTDkS5Af4jNft2QTA0sUs4n-HTA/viewform?pli=1)
第3部：THE マダンミュージックフェスティバル(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2533829&rlsCd=001)
第二部 THE マダンフェスティバル（観覧料は無料です）
韓国の伝統芸能や文化を存分にご堪能いただけるステージです。
世代や国境を越えた多彩なプログラムをお届けします。
（出演者）
建国中高等学校(https://keonguk.ac.jp/school/club/traditionalart/) 伝統芸術部「夢舞～ムーブ」
※2024年「第48回全国高等総合文化祭の郷土芸能部門・伝承芸能部門」文部科学大臣賞 受賞
創部以来、韓国と日本、そしてアジアの架け橋となることを願い、韓国の伝統打楽器や民族舞踊の
習得に日々励んでいます。
新井深絵「ゴスペルコンサート」(https://www.mihye-araimie.com/profile)
力強い歌声と温かさ、そして笑いの絶えないステージで、 多くのファンを魅了する大阪出身のソウ
ル・ゴスペルシンガー。幅広いジャンルの音楽を自在に表現し、作詞・作曲も手がける。歌に込め
られた「勇気を出して一歩踏み出そう！」 というメッセージは、多くの人々に元気と希望を届け
ます。
MAI(https://www.instagram.com/mai.japanesesinger?igsh=bG9xNXBlZGNsemow&utm_source=qr)「スペジャルステージ」
※KBS韓国「歌謡コンクール」銀賞 受賞
持ち前の明るさと歌声で、温かい感動を届けます。
社団法人 世界文化芸術振興会 (WAPA)(https://master100400.wixsite.com/wapa/)「宮中韓服のファッションショー」
※韓国から来阪！
色鮮やかで気品あふれる韓国の伝統衣装「韓服」を通じて、韓国文化の美しさと魅力を世界へ発
信しています。
韓国婦人会大阪・オモニコーラスの合唱(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000170584.html)
※2025年9月26日 大阪・関西万博に出演。
1991年に発足し、韓国にルーツを持つ在日コリアンと日本人のメンバーによって構成されるシ
ニア女声コーラス。韓国歌曲や民謡を通じて、韓日交流の架け橋となることを目指し活動してき
た合唱団です。35年にわたる地道な練習と情熱により、現在では25名を超える会員が在籍。