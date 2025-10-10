【平和堂】「2025 平和堂 冬ギフト」　10月10日(金)より、店頭・インターネットショップでの販売を開始

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、「2025平和堂 冬ギフト」を2025年10月10日(金)から12月25日(木)まで承ります。

平和堂の冬ギフトは、贈り物としてはもちろん、大切な人との集まりや1年頑張った自分へのご褒美にもご利用いただける平和堂ならではの品々をご用意しております。

今年のカタログ掲載商品は、「ちょっと特別なひとときを。」と題し、国産牛肉(サーロイン)を使用し、真空調理製法で肉の旨みをとじこめ、ジューシーでやわらかな口当たりが自慢の丸大食品の「国産牛ローストビーフ」、平和堂で今回新たに取り扱いを開始するユーハイムの、プレーン、チョコレート、キャラメルの3つの味が楽しめる「バウムクーヘンアソート」などをご用意しました。

年末年始にご家族・ご親族が集まる特別な団欒にかかせない品として、肉質はきめ細かく脂は甘くて、口の中でとろけるほどおいしいと言われている「近江牛のギフト」やふくを招く縁起物の「ふぐのギフト」。また、平和堂店舗を展開する2府7県の「じもとのうまいもの」として、滋賀県のあゆの店きむらと千成亭がコラボした「近江の恵み」や叶匠寿庵の「野坐ジェラート」、京都府の京漬物とり市老舗の「千枚漬」、愛知県の山本屋総本家の「生みそ煮込うどん」など平和堂選りすぐりの品を集めました。このほか、平和堂こだわりブランドE-WA!のギフトとして、毎年恒例のあじわい牛ビーフカレーなどが入った「カレーセット」や、なめらか食感で、あっさりした後味の「自然豆乳アイスギフト」などもございます。

平和堂の冬ギフトは、HOP会員様へのご購入特典をたくさんご用意しております。特に今年は、24時間いつでもご注文ができる平和堂インターネットショップでのご購入で、これまでHOPポイント5倍進呈だったところ、2025冬ギフトの特別企画として、HOPポイント10倍進呈いたします。さらに、対象商品はボーナスポイント500ポイント進呈と大変お得です。また、インターネットショップ・店頭共通のご購入特典として、ボーナスポイント10倍進呈の超早得やカタログ掲載商品全品が本体価格より10％引きになる早期ご購入割引、100～500HOPポイントが進呈されるボーナスポイントといった特典もございます。平和堂が自信をもってお届けする「2025平和堂 冬ギフト」をぜひ、ご利用ください。

【2025平和堂 冬ギフト の展開概要】

■実施店舗 平和堂全166店舗

■キャンペーン期間 10月10日(金) から12月25日(木)まで

※インターネットショップは12月10日(水)まで

＜ＨＯＰ会員様特典＞

・特典１ 超早得 11月19日(水)まで

ボーナスポイント HOPポイント10倍進呈

※超早得マークのついた対象商品に限ります

・特典2 早期ご購入割引 12月3日(水)まで

カタログ掲載商品全品 本体価格より10％引き

※酒類・商品券・ギフト券など一部の商品は除かせていただきます

・特典3 ボーナスポイント 12月25日(木)まで

通常のHOPポイントにプラス100～500ポイント進呈

※ボーナスポイントマークのついた対象商品に限ります

・特典4 インターネットショップ限定ボーナスポイント 12月10日(水)まで

平和堂インターネットショップでのご購入で、HOPポイント10倍進呈

※ネット限定ボーナスポイントマークのついた対象商品に限り、

通常のHOPポイントにプラス500ポイント進呈

※平和堂インターネットショップでご購入の場合、対象期間内、

対象商品であれば、特典１～4全てが適応されます

※平和堂インターネットショップのご利用には事前に

インターネットショップ会員登録が必要です。

また、HOPポイントの付与にはHOPポイント番号の登録が必要です。

※平和堂インターネットショップは下記リンクから入っていただけます。

https://shop.heiwado.jp/

■カタログ掲載点数

1,067点 （内訳：食品977点 / 非食品90点）

■品揃え価格帯

（本体価格）800円 ～ 50,900円

■配送料

（本体価格）2,500円以上のカタログ掲載商品は別途送料はいただきません

＜平和堂おすすめギフト（カタログ4～5ページ）＞

＜お魚のギフト（カタログ6～7ページ）＞

＜近江牛のギフト（カタログ16～17ページ）＞

＜じもとのうまいもの 滋賀県（カタログ46～47ページ）＞

＜ネットショップ限定＞

＜注意事項＞

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、

実際とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上