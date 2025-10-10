ホテルseven x seven 石垣でタレントRikacoがプロデュースするオーガニックコスメ「LOVE GIVES LOVE」のPOP UPを開催

fav hospitality group株式会社

霞ヶ関キャピタルグループのfav hospitality group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：緒方秀和、以下「FHG」）のホテルseven x seven 石垣で、タレントのRikacoがプロデュースするオーガニックコスメブランド「LOVE GIVES LOVE」のPOP UPを、ホテル内レストランBATIDAグロッサリーエリアで2025年11月30日まで開催いたします。

地元の新鮮な食材や規格外食材を積極的に活用し、グローサリーでもオーガニックアイテムを展開するBATIDAと、長野県産のオーガニックエッセンシャルオイルを使用し、国内工場で丁寧に製造する「LOVE GIVES LOVE」。自然と調和し、環境への配慮を大切にする両者の理念が合わさり、本POP UPが実現しました。

Rikaco自身が日々の暮らしの中で大切にしている“愛と自然の循環”をテーマに、心と体、そして地球にやさしいライフスタイルを提案します。

石垣島の豊かな自然とともに、オーガニックがもたらす本質的な心地よさをお手に取って体感ください。

Youtube「RIKACO LIFE」 :https://youtu.be/Hgqk2EVYE-A

LOVE GIVES LOVE POP UP

■概要

場所：seven x seven 石垣内レストランBATIDAグロッサリーエリア

期間：～2025年11月30日（日）

■販売アイテム

OFF SHORE HAKKO OIL \6,380

呼吸を整え、頭をスッキリとさせ、フレッシュな気持ちに導きます。

お顔につける前に両手で優しく温めて、香りを嗅いでからお使いください。一日をポジティブに始めるサポートになるでしょう。多種の植物で作られた乳酸菌発酵エキスや3種類の植物油で肌の潤い力を高めます。

ON SHORE HAKKO OIL \6,500

心身をストレスから解放し、リラクセーションに導きます。

お顔につける前に両手で優しく温めて、香りを嗅いでからお使いください。深呼吸を促し疲れを癒してくれるでしょう。

多種の植物で作られた乳酸菌発酵エキスや3種類の植物油で肌の潤い力を高めます。

OFF SHORE FACIAL FOAMING CLEANSER \3,900

爽やかでハーバルなアロマの香りです。呼吸を整え、頭をスッキリとさせ、フレッシュな気持ちに導きます。

肌を守る皮脂膜と同じ弱酸性。クリーミーな泡が潤いを残しながら余分な皮脂や汚れを優しく洗い上げます。

ON SHORE FACIAL FOAMING CLEANSER \4,200

心身をストレスから解放し、リラクセーションに導きます。

肌を守る皮脂膜と同じ弱酸性。クリーミーな泡が潤いを残しながら余分な皮脂や汚れを優しく洗い上げます。

NEROLI JASMINE AROMA MIST \5,600

国内で有機栽培したオレンジの花とジャスミンの花をたっぷりと贅沢に使ったフローラルウォーターをベースに、乳酸菌発酵エキスを配合したアロマミスト。肌を潤わせるとともに、優雅な花の香りは心のバランスを整え、リラクセーションに導きます。

仕事中や車内でのリフレッシュ、メイク直しや仕上げ時、サウナやお風呂上がりのクールダウンなど、いつでもどこでもお使いいただけます。

GLASSY HAKKO OIL WATER \4,500

心身をストレスから解放し、深呼吸を促し疲れを癒してくれるでしょう。肌を「安定」・「促す」・「潤う」が１本で完結する新感覚のウォーターオイルローション。

多種の植物で作られた乳酸菌発酵エキスや2種類の植物油で肌の潤い力を高めます。

■About LOVE GIVES LOVE

Well-being with LOVE GIVES LOVE

私は、地球にやさしい暮らしをなるべく心がけ、それを自分なりに周囲に伝えていきたいと考えています。小さな行動の積み重ねが大きな変化をもたらすと信じています。自分の周りや自然との調和を大切にし、Happyで心豊かな日々を過ごすこと、そして地球環境に配慮し、持続可能な未来を築くことが大切だと感じています。私たちが今出来ることは、未来の子供たちに何を残せるか？

それは、幸せな時間や物、価値観だと思います。もちろん、地球を少しでも守りたいと思っています。

皆さんと共に素晴らしい愛ある暮らしを実現したいと心から願っています。

公式サイト：https://love-gives-love.com/

Instagram：https://www.instagram.com/lovegiveslove/

■施設概要

名称：seven▲x▲seven▲石垣（セブン▲バイ▲セブン▲イシガキ）

※▲＝半角スペース

※seven x seven の「x」は「掛ける」ではなく、アルファベット小文字「x（エックス）」

所在地：〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里254-19

アクセス：新石垣空港から車で約18分

客室数：121室

公式サイト：https://sevenxseven.com/hotels/ishigaki/

Instagram：https://www.instagram.com/sevenxseven_hotels/

fav hospitality group株式会社

fav hospitality group株式会社は、トレンド、テクノロジー、金融、デザインをシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。

当社が展開するFHG HOTELSは、グループステイ向けホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」、seven x sevenの姉妹ブランド「edit x seven」、カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」など全国で18施設を有し、2027年末までには、さらに26施設の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。

・fav / FAV LUX

「fav」（ファブ）は、「旅の豊かさを再定義する」ことをブランドミッションとし、従来の宿泊施設の常識にとらわれない豊かな宿泊体験を提供することを目的としたホテルです。「stay together, play together / みんないれば、もっと楽しい。」をタグラインとし、高級ラインの「FAV LUX」（ファブラックス）を立ち上げました。長崎と飛騨高山に続き鹿児島天文館にもオープンし、グループ向けホテルとしての進化を続けています。

・seven x seven

「seven x seven」（セブンバイセブン）は、グループ向けホテル「fav」のスタイルを継承しながら、ハイエンドラインとして誕生しました。福岡市・糸島エリアの開業を皮切りに全国に展開予定。これまで地方都市を中心にローカルを楽しむ旅の拠点として展開してきた「fav」に対し、 「seven x seven」はロケーションに恵まれた立地に位置し、「where luxury goes to play / ラグジュアリーを遊べ。」をタグラインに、常に変わりゆく 「今の時代のラグジュアリー」を再定義し、世に新しい価値や楽しさを付与し提案するホテルブランドです。その土地のロケーションに合わせたホテルデザインや、アメニティや食など、贅沢と自由を調和させたホテルステイを提供しながら、QRコードによるスマートチェックインやデジタルコンシェルジュを導入することでセルフホスピタリティを推奨し、ゲスト一人一人の楽しみ方を尊重します。

・edit x seven

「edit x seven」（エディット バイ セブン）は、「seven x seven」の世界観を新たなかたちで表現したホテルです。洗練と快適性を追求するスピリットを受け継ぎながら、「edit」の視点でその本質を丁寧に編集。自由さや自発性、そして“自分らしい人生を楽しむこと”にフォーカスし、より軽やかに、より自在に旅を愉しむためにデザインされています。自分らしく過ごすことを大切にした、自由で心地よい滞在を叶えるホテルです。

・BASE LAYER HOTEL

BASE LAYER HOTELでは、ベースレイヤー（＝アウトドア用の基礎的機能ウェア）という言葉が示すように「快適な滞在」と「楽しい街あそび」を実現するために必要な基本的機能をすべて備えます。「街を遊ぶ、ビジネスホテルの新しいカタチ」を提案する、カルチャー感度の高いビジネスパーソンのためのビジネスホテルです。