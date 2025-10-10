OSCAL、フラッグシップのタフネスタブレット「SPIDER 10」発売 - 1100LMキャンプランタン＆20,000mAhバッテリー搭載

DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED

OSCALは、あらゆる環境で明るい照明、鮮明な視認性、長時間駆動を提供するため、長年のタフネステクノロジーの研究開発を活かし、現代における耐久性の新基準を打ち立てました。このたび、OSCALはフラッグシップタブレット「SPIDER 10」を2025年10月10日よりAliExpressにて全世界向けに正式に発売いたします。発売に合わせて、発売記念セールを実施。通常価格から36%オフの38,669円で販売され、期間は2025年10月10日（金）0:00から10月16日（水）15:59までとなります。

セール期間：2025年10月10日（金） 00:00 ～ 10月16日（水）15:59

製品URL：https://geni.us/cw0DJ8

割引率：36% OFF（312円OFFのストアクーポンあり）

割引前の価格：59,971円

割引後の価格：38,669円



・ 以下の動画で、SPIDER 10の詳細と実際の使用感をご確認ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NlxV_095-6o ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=irfIIyX7rvM ]

本製品は、業界トップクラスとなる1100LMキャンプランタンを搭載し、20MP超高精細ナイトビジョンカメラ、驚きの20,000mAhバッテリーを備えています。MIL-STD-810H軍用規格認証、IP68/IP69K防水防塵性能を取得しており、アウトドア探検や過酷な環境下でも、よりタフで長持ち、鮮明な視認性を提供します。

さらに、SPIDER 10は11インチFHD+ディスプレイとデュアルSmart-Kステレオスピーカーを搭載し、臨場感あふれる映像と音響を実現。2.0GHzオクタコアG81プロセッサー、最大24GB RAM、256GB ROM（TFカードで最大2TBまで拡張可能）、国際通信対応により、マルチタスクもスムーズに、高負荷アプリや大容量データも快適に処理できます。OSは最新のAndroid 15ベース「DokeOS_P 4.2」を搭載し、DeepSeek-R1、ChatGPT-4o mini、Google Gemini AI 2.0 Flashを統合したDoke AIを備え、スマートチャット、学習支援、写真・動画編集、音楽制作など多彩な機能を提供します。

また、SPIDER 10は、3年間Androidシステムアップデート対応、24時間年中無休のオンラインサポート、オフライン修理サービスを提供し、ユーザーがどこでも効率的に作業・学習・エンターテインメントを楽しめる究極のタフネスタブレットです。

1. 業界トップクラスとなる1100LMキャンプランタン＆超大容量20,000mAhバッテリー

暗い環境や夜間のアドベンチャー、作業シーンでより明るく長時間の照明を提供するため、OSCALはタフネスタブレット「SPIDER 10」を発表しました。本製品には1100LMのキャンプランタンを搭載し、通常の200LMの懐中電灯の5倍以上の明るさと最大照射距離30メートルを実現。キャンプやアウトドア探検、作業、緊急時でもユーザーに明確な視界を提供します。また、明るさ調整、高周波ストロボ、SOSモードを備えています。さらに、SPIDER 10は超大容量20,000mAhバッテリーを搭載し、最大待機時間は93日、軽い使用（アプリ33個インストール）での稼働時間は従来の71.25時間から84.44時間に向上し、15.63％改善されました。45W高速充電、18Wドック充電、5Wリバース充電に対応し、長時間のアウトドア活動、リモートワーク、救助ミッションでも信頼性の高い電力供給を実現します。

2. MIL-STD-810H、IP68/IP69K、防水防塵＆20MPナイトビジョン

過酷で複雑な環境や暗所向けに設計されたSPIDER 10は、MIL-STD-810H準拠の軍用グレード落下防止性能を備え、最高水準のIP68/IP69K防水防塵性能を実現しています。通常のタフネスタブレットを超える落下耐性を持ち、1.5メートルの落下試験に耐え、さらに12メートルの自由落下試験や2.2トンの圧力にも耐えます。Corning Gorilla Glass 5を搭載し、通常のタブレットの5倍の耐スクラッチ・耐衝撃性能を誇ります。最大1.55メートルの水深で30分間防水（標準より10cm深く）、動作温度は-20°C～60°Cまで対応。さらに、手袋操作モード2.0、20MP超高解像度ナイトビジョンカメラ、カスタマイズ可能なショートカットキー、オールインワンアウトドアツールキット、4システムGPSナビゲーション、デュアルSIMまたはSIM＋TFカードに対応し、国際通信にも対応。あらゆる状況で安心・安全かつクリアな視界とスムーズな操作性を提供します。

3. 11インチFHD+ディスプレイ＆スマートAIで映像体験向上

アウトドアや現場など過酷な環境でもクリアな視聴体験と迫力ある音響を提供するため、SPIDER 10は11インチFHD+ IPSディスプレイとSmart-Kデュアルステレオスピーカーを搭載。通常のシングルチャンネル仕様のタフネスタブレットより豊かな音質を提供します。120Hzタッチサンプリングレート、83％の画面占有率、1080P Widevine L1対応で、Netflix、Disney+、Amazon Prime Videoのシネマティックストリーミングも楽しめます。TUV低ブルーライト認証取得、3種類の目に優しいモードで長時間使用でも快適です。Split Screen 2.0およびPCモード 2.0により、マルチタスクや生産性もスムーズ。付属のスタイラスペンで即座にメモやスケッチ、コンテンツキャプチャが可能。16MPリアカメラと13MPフロントカメラは顔認証、1080P動画、AIクリエイティブツールに対応し、高品質コンテンツを簡単に制作できます。

4. 大容量メモリで高速マルチタスク

アウトドア、現場、過酷環境でも複数タスクをスムーズかつ効率的に処理できるよう、SPIDER 10は2.0GHzオクタコアMediaTek Helio G81プロセッサを搭載し、最大24GBメモリ（8GB物理RAM＋16GB拡張仮想RAM）に対応。最大19アプリを同時起動しても遅延なしで動作します。また、256GBのストレージ（TFカードで最大2TBまで拡張可能）を搭載し、標準的な堅牢タブレットの2倍の容量を実現。大容量ファイル、高解像度画像、リソースを多く使うアプリも安心して利用できます。さらに、Atomized Memory 2.0、Smart Pre-Loading、Low Memory Killer技術により、あらゆる環境でスムーズで効率的な操作が可能です。

5. DokeOS_P 4.2＆独自のDoke AI

アウトドア、緊急救助、現場点検向けに設計されたOSCAL SPIDER 10は、最新DokeOS_P 4.2（Android 15ベース）を搭載。独自のDoke AIを採用し、世界トップ3のAIモデル（DeepSeek-R1、ChatGPT-4o mini、Gemini AI 2.0）を統合。音声操作でハンズフリー制御、画面上で即時アシスタント利用が可能。Hi Doki（AIチャット＆チュータリング）、ImageX（AI写真編集）、VidGen（AI動画作成）、Soundle（AI音楽制作）により、創造性と生産性を向上。DokeOS_P 4.2ではSurfline超高速ブラウジング、Focus Mode、Notebook 2.0も搭載。EasyShare、Health App、リアルタイム字幕、ゲームモード、パフォーマンスモード、ワークスペース、完全カスタマイズ可能なテーマとレイアウトなど、SPIDER 10はプロフェッショナルと過酷な冒険者向けの究極のインテリジェントパートナーです。

6. 業界屈指のカスタマーサービスで安心サポート

OSCALはユーザー第一主義を掲げ、SPIDER 10は業界屈指のAndroidバージョンアップ（GOTA対応）をサポート。さらに24時間オンラインサポートとオフライン修理センターを提供し、安心して利用できます。SPIDER 10は信頼できるパートナーとして、あらゆる場面でユーザーをサポートします。

販売情報

OSCAL SPIDER 10は、2025年10月10日（金）よりAliExpressにて正式発売されます。発売記念セールとして、2025年10月10日（金）00:00～10月16日（水）15:59の間、24GB（8GB＋16GB拡張）＋256GBモデルを早期購入価格38,669円でご購入いただけます。最先端の耐久性と高性能を兼ね備えたタブレットを、お得に手に入れるチャンスです。

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

「Oscal 公式サイト」

https://www.oscal.hk/

「X(旧Twitter)」

https://x.com/OscalJapan

「Youtube」

https://www.youtube.com/@Oscal_official/videos