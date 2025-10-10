神田佐野文庫常設展「西周、英学の開拓者」　2026年7月31日(金)　　まで開催中

学校法人佐野学園

神田外語大学（千葉市美浜区／学長：宮内孝久）附属図書館では、現在、第4回神田佐野文庫常設展示「西周、英学の開拓者」を開催中です。これまでの第1回「諳厄利亜（あんげりあ）語、エゲレス語、エンケレセ―『英語』になるまで―」、第2回「大黒屋光太夫のロシア文字『福寿』」、第3回「終戦後の英語ブーム」に続き、今回は幕末から明治にかけて活躍した啓蒙思想家・西周（1829-1897）が幕府の洋学研究機関「蕃書調所」で英語文献の翻訳に従事したことに注目し、蘭学から英学へと移り変わる時代の姿を、神田佐野文庫所蔵の貴重資料９点の複製を通じてご覧いただけます。参観無料・事前申し込み不要です。

第４回神田佐野文庫常設展示「西周、英学の開拓者」概要

神田佐野文庫について

本学附属図書館神田佐野文庫は江戸時代後期から明治維新を経て、連合国軍占領期まで（1780年代から1950年代）の約170年間に、日本で刊行あるいは書写された西欧語・西欧文化の教育研究資料、および同時期に西欧世界で出版された日本関係洋書を幅広く収集した特色ある神田外語大学の文化交流史資料コレクションです。※ポスター別添

西周（1829-1897）は幕末の幕府洋学機関「蕃書調所」で英語文献の翻訳に従事し、蘭学から英学へ移行する時代を先導しました。オランダ留学により政治学・経済学・法学の新知識を取り入れ、明治維新後、近代国家形成と洋学の発展に大きな役割を果たしました。

本展示では、神田佐野文庫から以下の9点を複製し、蘭学から英学への転換期の洋学の姿を紹介します。

＜展示資料から＞

【複製】伊吉利文典（いぎりすぶんてん）手塚律蔵・西周助閲 津田三五郎・牧助右衛門校正 安政6年（1859）頃 又新堂（ゆうしんどう）刊

日本最初の整版・英文の英文法書。The Elementary Catechisms. English Grammar. London, Groombridge &Sons, 1850.の復刻。

手塚律蔵（1822～1878）は周防出身の蘭学者。嘉永４年（1851）佐倉藩に召し抱えられ、同6年江戸で私塾・又新堂を開塾。

西周助（のち西周）は安政2年（1855）11月、又新堂に入門。この冬、手塚の命を受け、中浜万次郎から英語の発音を学んだ。万次郎は漂流先のアメリカから本書の原書を持ち帰ったらしい。

西はそれから写本を作り、手塚と共に英語学習に励んだようだ。

▲大学 和字旁訓

【複製】大学 和字旁訓 J.ホフマン博士編 ライデン 1864年刊

本書はライデン大学日本学教授ホフマンが文久2年（1862）にオランダに留学した幕府洋書調所教官の津田真一郎（のち真道・まみち）と西周助（のち周・あまね）の協力を得て、日本の『大学 朱熹章句』訓点本（版種不明）をオランダ植民省の漢字仮名活字を用いて翻刻刊行した漢文教科書である。

▲グリフィス著 新日本初等英語教本

【複製】グリフィス著 新日本初等英語教本 サンフランシスコ1872年刊

William Elliot Griffis, The new Japan primer, number one. Introductory to the new Japan readers. San Francisco, A.L. Bancroft and Company, 1872.

表紙にアメリカ人教師に学ぶ日本の男女児童が描かれる。内容は発音とアルファベット、Lesson I. ~Lesson XXVI.およびCommon phrases.からなる。

著者グリフィスは明治初期の御雇外国人教師。明治4年（1871）3月7日から翌年1月20日まで福井藩校で理科を教えたあと、明治5年大学南校に移り明治８年に帰国した。

タイトルページに「THE / NEW JAPAN / PRIMER, / NUMBER ONE. / INTRODUCTORY TO THE NEW JAPAN READERS. / By WILLIAM E. GRIFFIS, / Professor of Chemistry and Physics, /IN THE MOM BU NAN KO / TOKEIO. / SAN FRANCISCO: / A. L. BANCROFT AND COMPANY, /1872: / FIFTH YEAR OF MEIJI.」とあるように、グリフィスの肩書きは「文部 南校化学・物理学教授」であった。

神田外語大学日本研究所客員教授 松田 清

1947年愛知県生まれ。京都大学名誉教授。研究分野は、日本洋学史、日欧知識交流史、書誌学、近世京都学。主な著書に『洋学の書誌的研究』（臨川書店、1998）、『訓読豊後国志』（共編、思文閣出版、2018）、『京の学塾（まなびや）山本読書室の世界』（京都新聞出版センター、2019）､『日本広東学習新語書の研究』（共著、神田外語大学日本研究所、2025）などがある。

