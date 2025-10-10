『訳あり秋くんの恋が聴こえる』が初の実写化！累計閲覧数315万回超えの大人気マンガを水原ゆき × 植村颯太でショートドラマに

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、新作ショートドラマ『訳あり秋くんの恋が聴こえる』を10月10日（金）より各種ショートドラマアプリにて順次配信することをお知らせします。

本作はマンガアプリ「GANMA!」を運営するコミスマ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：佐藤 光紀、以下コミスマ）と初の共同出資による作品です。

また、同作はブロマイドやアクリルスタンドなどのグッズ展開も同時に実施され、ショートドラマの世界観をマルチに楽しめる作品となっています。

累計閲覧数315万回、いいね数1270万超え、ランキング常連の大人気作品が初の実写化

原作は、累計1900万ダウンロードを超えるマンガアプリ「GANMA!」で、連載時には総合ランキングTop10の常連作品で、完結後もTop20にランクインし続けている話題の人気恋愛マンガ『訳あり秋くんの恋が聴こえる』です。

累計閲覧数は315万回、いいね数は「GANMA!」内だけで1270万回を超える大人気作品です。

「可愛さと、色気と、ちょっとの闇…訳あり男子高校生に沼る恋愛ストーリー！」をコンセプトに、ショートドラマとして初めて実写化されます。

主演には、主人公・ちよ役に美貌も兼ね備える実力派女優の水原ゆき、秋役には「今日、好きになりました。」や、SNSで話題のショートドラマ「平成みたいだ」でも人気の植村颯太を起用。

その他、中原拓哉、蓮武、石川凱貴、下京慶子ら注目の俳優が脇を固めます。

ショートドラマ好きがハマる！社会人女性×男子高校生のラブストーリー

ショートドラマはZ世代だけでなく、社会人世代の女性も視聴者に多く、本作も主人公は社会人の女性。

まさにショートドラマ好きな層が、自分と主人公を重ね、ドキドキすることができる作品となっています。

あらすじ

人間関係に疲れた“ちよ”は、ある日、酔っ払いに絡まれていた男子高校生“秋”を助ける。何か訳ありで、しかも声がでない様子の秋を、ひとまず家で手当てしたけど──

原作者の大井紺先生からコメント

お話をいただいたときは本当に驚き、心から嬉しかったのを今でもはっきりと覚えています。

キャストさんやスタッフさん、そして楽曲が決まっていくたびにワクワクがどんどん膨らみ、完成した映像を見たときは感動で胸がいっぱいになりました。映像ならではの空気や温度、音の心地よさまで一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

完結後も変わらず訳あり秋くんを大切にしてくださって、本当にありがとうございます！

主演の水原ゆきと植村颯太からコメント

水原ゆき水原ゆき（ちよ役）

＜コメント＞

立花ちよ役を演じさせていただきました、水原ゆき(みなはらゆき)です。

まず第一に原作者の大井さんが大切にされている作品の１つだからこそ、大切に演じたい、しっかり読みこもうと思って漫画を読んでいたのですが、

読めば読むほど、秋くんの声の事から生まれる可愛い距離感だったり、ちよの優しさや気遣い、秋くんの素直で無垢な行動だったりが、あったかくて可愛くて、作品がすごく好きになっちゃって、どんどん続きが見たくて普通に楽しみながら読み進めていました。笑

なので、見てくださる方にもそんな気持ちになってもらえたらいいなと凄く思いましたし、

お互いが抱える問題が、一緒にいる事でふわっと気持ちが軽くなっていくところもこの作品の魅力の１つだなと。見守るように、見ていただけたら嬉しいです。

植村颯太植村颯太（秋役）

2002年11月26日生まれ。大阪府出身。

ABEMA「今日、好きになりました。」参加をきっかけに、ドラマや映画、バラエティで活躍中。

出演作：ABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」、TX「私の町の千葉くんは。」、ABC「シュガードッグライフ」など。

＜コメント＞

『訳あり秋くんの恋が聴こえる』

葉桐秋役を務めさせていただきます、植村颯太です。

お話をいただいたときは、声を出せない秋くんをどう演じよう、大丈夫かな、、と不安な気持ちもありました。

こういった役は初めてでしたが、表情や仕草でどこまで秋くんを表現できるか、やったるで という気持ちで撮影に挑みました！

声を出せない秋くんが、ちよと出会ってどう変わっていくのか、ぜひ注目してご覧ください！

主題歌 Gum-9について

Gum-9

- 情けない僕と君が、誰かの大切で在れますように -

九段中等教育学校の同級生 4 人で結成。平均年齢 25 歳の 4 人組ロックバンド・Gum-9（ガムナイン）。

音楽コンテストへの出場をきっかけにバンド活動をスタートさせ、現在は下北沢を拠点に活動。

人が持つ情けなさや弱さ・カッコ悪さを、あるがままの形・経験で歌い、

時にそれを隠すように、辛さを忘れられるような明るさを持つ音楽を奏でる。

ドラマのような人生も、ドラマにならないような日常の機微も描くバンド。

公式HP：https://gum-9.com/

公式X：https://x.com/Gum_9_

公式Instagram：https://www.instagram.com/gum9_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/gum9_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@gum_9_tiktok?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@gum_9_tiktok?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

主題歌「ホトトギス」

10月15日より各種配信ストアにて配信開始

https://big-up.style/0pq1gjh8Gn

配信概要

配信日：10/10（金）

配信先：「BUMP」「FANY：D」「タテドラ」など各種ショートドラマアプリ

キャスト：水原ゆき（ちよ役）、植村颯太（秋役）、中原拓哉（一澄役）、蓮武（朝日役）、石川凱貴（佐々木役）、福田菖子（一澄母役）、飯田賢治（夏臣役）、下京慶子（美郷役）

監督：久保軒松 from イケメンズ（改名予定あり）

脚本：阿部健太郎 from イケメンズ（改名予定あり）

エグゼクティブプロデューサー：高橋奨真（studio15）

プロデューサー：遠山琴音（studio15）/上原伸二（studio15）

制作：コミスマ株式会社/studio15株式会社

著作：(C)大井紺/COMISMA INC./studio15

コミスマ株式会社について

コミスマは、「マンガ家の職業価値を向上させ、子供たちの憧れの職業にする」をミッションに掲げ、2013年2月に設立されました。

マンガ・アニメ・ウェブトゥーンのスタジオ機能を有し、コンテンツの開発からプロデュースまでを一貫して行い、全世界にオリジナルIPを広げています。

2013年より運営しているオリジナル作品を中心としたマンガアプリ「GANMA!（ガンマ）」は、累計1,900万ダウンロードを突破。

インターネット発の優れたマンガ作品づくりやヒットIPの創出を目指し、マンガ家の育成・支援およびマンガ配信サービスの充実に取り組んでおります。

（会社URL：https://www.comicsmart.co.jp/）

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」の3種に認定されています。

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_1490059

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida