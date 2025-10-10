【フラミュTIME】10月17日(金)21:00～　ミュージカル『フラガリアメモリーズ』の番組の第6回放送がニコニコ生放送にて決定

ニコニコ生放送では
ミュージカル『フラガリアメモリーズ』の情報をお届けする、
『フラミュTIME』を舞台キャスト生出演で放送いたします！

今回は放送第6回目！
キャストの皆さんと一緒に、
ミュージカル『フラガリアメモリーズ』の魅力に触れていきます



番組概要



【キャスト生出演！】フラミュTIME vol.6


放送日時：2025年10月17日(金) 21:00～


視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348836969(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348836969)



■番組出演


広井雄士（クロード役）


塩田一期（ルタールステラ役）


新谷聖司（ミュンナ役）


大見拓土（リミチャ役）


山野 光（サナー役）



番組冒頭は無料でご視聴いただけます


番組後半はプレミアム会員限定視聴となります


全編視聴をご希望のかたはプレミアム会員にご登録をお願いいたします



作品情報



ミュージカル『フラガリアメモリーズ』～Promise of Love～




公式サイト：https://fragariamemories-musical.com/


公式X：@fragaria_mu(https://x.com/fragaria_mu)



■公演日時


【東京公演】 2025年11月21日（金）～ 11月30日（日）


シアターH


【兵庫公演】 2025年12月5日（金）～ 12月7日（日）


AiiA 2.5 Theater Kobe



■あらすじ


「クロミ様の騎士、1名募集中！」



自分だけの場所を探して放浪する青年クロード。


若き天才騎士、シエロモートに出会ったことで、


星々が紡ぐ騎士の運命へと、今、歩みだす――



青空に束ねられた騎士たちが愛を導く サンリオが贈る新時代の騎士道ファンタジー。



■キャスト
【BLUE BOUQUET】


シエロモート：植田圭輔


クロード：広井雄士


ウィルメッシュ：北園 涼


クラークステラ：田中涼星


ルタールステラ：塩田一期


ミュンナ：新谷聖司



【RED BOUQUET】


ハルリット：酒寄楓太


メロルド：安藤夢叶


リミチャ：大見拓土


サナー：山野 光



【NOIR BOUQUET】


タッサム：岩崎悠雅


ピケロ：磯野 亨




【Memori-es（メモリアズ）】


菅井理久


堂元晴近


成海 龍


馬場亮成


藤本裕真


松井慧夢




＜映像出演＞


【RED BOUQUET】


プルース：井澤勇貴


ロマリシュ：樫澤優太


【NOIR BOUQUET】


バドバルマ：當間ローズ


チャコ：中山清太郎


アルペック：二階堂 心


ハンギョン：荒牧慶彦



■スタッフ


原作：フラガリアメモリーズ（サンリオ）


脚本：亀田真二郎


演出：伊藤マサミ（進戯団 夢命クラシックス）


音楽：和田俊輔


振付：HIDALI



(C) 2025 SANRIO CO., LTD.　　ミュージカル『フラガリアメモリーズ』製作委員会2025



