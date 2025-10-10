【2025年10月発売予定】「そらる ミニフォトホルダー」発売予告のご案内

イエロー株式会社画像はイメージです

ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外のブランドのOEM事業を手掛けるイエロー株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：阪崎英一郎、以下「当社」）は、カプセルトイ「そらる ミニフォトホルダー」の発売を予告いたします。

商品特徴

人気シンガーソングライター・そらるが初のカプセルトイ商品化！

描き下ろしイラストを起用したミニカード入りの「そらる ミニフォトフォルダー」が、

全5種のカプセルトイとして新登場します。

（イラストレーター名前掲載）

商品概要

本商品は、ぬい撮りやアクスタとの相性を意識して設計されたミニサイズのフォトフォルダー。

裏生地にあるポケットには切り抜き写真などが収納でき、

日常の“推し活”にもぴったりなアイテムです。

ラインナップには「ひつじそらる」「しろくまそらる」「うさぎそらる」など、

癒される表情が愛らしい“そらる”のイラストが勢ぞろい。

それぞれに「はんぺんくん」のミニチャームも付属しており、

コレクション性と遊び心を兼ね備えた仕様となっています。

バッグにつけて日常に持ち歩くもよし、ぬいと並べて撮影するもよし。

癒しと実用性のどちらも楽しめる、ファン必携のカプセル商品です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56550/table/791_1_1ee577908c07751fcf0e94aa1c8d46e1.jpg?v=202510110926 ]

※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。

販売店舗一覧

※下記に記載の店舗以外に、全国のカプセルトイ売場にて販売予定です

そらる

シンガーソングライター・エンジニア。

宮城県出身。2008年より動画投稿サイトにて

活動を開始し、総再生回数は30億回を突破。

X（旧Twitter）フォロワー数は145万人を超え、YouTube登録者数も100万人を超えるなど、

ネットシーンを中心に活動を続けるアーティスト。名前の由来は「空を眺めることが好き」なことから。

イエロー株式会社とは？

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。

培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。

カプセルトイ事業部「黄組」とは？

600億円超とも言われる人気沸騰のカプセルトイ市場に参入するべく、2022年度に新たに立ち上げられました。

様々なOEMの案件を通じて得た豊富な企画力を活かし、カプセルトイ業界に挑戦して参ります。

