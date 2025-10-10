【2025年10月発売予定】「そらる ミニフォトホルダー」発売予告のご案内
画像はイメージです
ファッション・アパレル雑貨を中心に企画・製造・販売など、国内外のブランドのOEM事業を手掛けるイエロー株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：阪崎英一郎、以下「当社」）は、カプセルトイ「そらる ミニフォトホルダー」の発売を予告いたします。
商品特徴
人気シンガーソングライター・そらるが初のカプセルトイ商品化！
描き下ろしイラストを起用したミニカード入りの「そらる ミニフォトフォルダー」が、
全5種のカプセルトイとして新登場します。
（イラストレーター名前掲載）
商品概要
本商品は、ぬい撮りやアクスタとの相性を意識して設計されたミニサイズのフォトフォルダー。
裏生地にあるポケットには切り抜き写真などが収納でき、
日常の“推し活”にもぴったりなアイテムです。
ラインナップには「ひつじそらる」「しろくまそらる」「うさぎそらる」など、
癒される表情が愛らしい“そらる”のイラストが勢ぞろい。
それぞれに「はんぺんくん」のミニチャームも付属しており、
コレクション性と遊び心を兼ね備えた仕様となっています。
バッグにつけて日常に持ち歩くもよし、ぬいと並べて撮影するもよし。
癒しと実用性のどちらも楽しめる、ファン必携のカプセル商品です。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56550/table/791_1_1ee577908c07751fcf0e94aa1c8d46e1.jpg?v=202510110926 ]
※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。
※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。
販売店舗一覧
※下記に記載の店舗以外に、全国のカプセルトイ売場にて販売予定です
そらる
シンガーソングライター・エンジニア。
宮城県出身。2008年より動画投稿サイトにて
活動を開始し、総再生回数は30億回を突破。
X（旧Twitter）フォロワー数は145万人を超え、YouTube登録者数も100万人を超えるなど、
ネットシーンを中心に活動を続けるアーティスト。名前の由来は「空を眺めることが好き」なことから。
※本記事は執筆時点での新商品の発売予告になります。
掲載の商品については今後やむを得ず仕様変更または、発売を延期・中止とさせていただく可能性がございます。
商品の最新情報については弊社サイト及びSNSをご確認ください。