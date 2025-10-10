スワル株式会社が新サービス ウェルネスコミュニティ hug（ハグ）を11月1日開設

スワル株式会社

スワル株式会社（本社：東京都渋谷区広尾5-4-16 代表取締役：石古暢良）は、日本語の「座る」に由来する瞑想スタジオおよびヨガを運営するトータルウェルネスカンパニーです。『本質的なものを丁寧に届ける』を指針に、心身の健康を育む場をワンストップでサポートしております。

この度スワル株式会社では、新サービスとしてウェルネスコミュニティ hug（ハグ）を11月1日よりオープンする運びとなりました。これにより、生徒様や講師陣が自由に交流できる新たな場を提供し、シンプルで使いやすいアプリを通じて、より豊かな学びの場を実現いたします。

ウェルネスコミュニティ hug（ハグ）でできること

メリット１.：生徒様と講師陣を含めた全メンバーが多方向的に交流しあう自由なウェルネスコミュニティ

オンラインクラスに加え、メンバー同士が自由に交流できる場をご用意しました。講師陣も含め、多方向でつながり合えるコミュニティです。

メリット２.：シンプルで分かりやすく便利なアプリに！

一目でわかる新たなデザイン、大事なお知らせを見逃さない通知機能、感情や体調を振り返ることのできるジャーナリング機能、そして仲間と気づきを共有できるトーク機能など、便利な新機能が充実しています。

メリット３.：コンテンツが豊富！

毎日のオンラインクラスに加えて、見逃し配信で自分のペースでも楽しめます。

さらに、世界的瞑想家 ニーマル・ラージ・ギャワリや人気講師をゲストにお招きして、今知りたいテーマをじっくり学べるイベントも定期的に開催。より深い学びや交流の場を提供いたします。

料金プランは分かりやすい「スタンダードプラン（月額5,980円）」のみで、上記の様々な機能をお使いいただけます。

登録して最初の2週間は無料。「ウェルネスコミュニティ hug（ハグ）」の世界を体験してみてください！

ウェルネスコミュニティ hug（ハグ）の詳細はこちら

https://suwaru-salon.fants.jp/

2025年10月31日までは事前登録期間となります。

実際のご利用開始は、2025年11月1日（土）14:00を予定しており、リアルタイム配信のオンライングループレッスンは

11月2日より開始いたします。

会社概要

会社名：スワル株式会社

設立 ：2019年7月

代表者：石古暢良

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾

5-4-16 EAT PLAY WORKS

hug HP：https://suwaru-salon.fants.jp/(https://suwaru-salon.fants.jp/)