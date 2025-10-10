超メンヘラな女の子との血を賭けたデッキ構築ローグライトチンチロゲーム『メンヘラリウム』Steam体験版を10月11日(土)より配信開始

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、デッキ構築ローグライクチンチロゲーム『メンヘラリウム』について、2025年10月14日（火）～21日（火）にSteamにて開催される「Steam Next Fest」に参加すると共に、「Steam Next Fest」に先行し、日本時間の2025年10月11日(土) 0時より、体験版を初公開することに決定いたしました。

体験版ページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3487320/Menherarium_Demo/

また、今回の発表に合わせて『メンヘラリウム』のPVを2種類公開しました。

声優「夏吉ゆうこ」さん演じるメンヘラちゃんの可愛さ(怖さ？)をぜひご堪能ください…。

・PV (メンヘラちゃんver)

https://youtu.be/1LOQyKJfDlk

・PV (Steam Next Fest ver)

https://youtu.be/zp5ZFLMF-2A

また、本体験版を通じて興味を持っていただいた方はぜひ下記のSteamページからWishlist登録をお願いいたします。

https://store.steampowered.com/app/3394770/_/

■『メンヘラリウム』2025年10月11月(土)よりSteam体験版配信開始！

…メンヘラちゃんは「Steam Next Fest」まで待てないようです。

『メンヘラリウム』は、超メンヘラな女の子に血を賭けたチンチロで勝ち続ける、デッキ構築ローグライトゲームです。

今回は10月14日（火）～21（火）に開催される「Steam Next Fest」に先駆け、日本時間10月11日(土) 0時より体験版を初公開いたします。

メンヘラちゃんがあなたのことを待っています。ぜひ下記から体験版をプレイしてみましょう。

https://store.steampowered.com/app/3487320/Menherarium_Demo/

今回の体験版では、メンヘラちゃんとの出会いからチンチロ勝負に至るまでの過程、そしてメンヘラちゃんと過ごす甘い数日間を体験いただけます。

どうか、体験版でプレイできる数日間では命を落とさないようにしてくださいね。

● 新トレーラー (Steam Next Fest ver)はこちら。

https://youtu.be/zp5ZFLMF-2A

■メンヘラちゃんのボイスは、夏吉ゆうこさんがご担当！

感情豊かなメンヘラちゃんのボイスは、夏吉ゆうこさんにご担当いただきました。

一方的に血を賭けた理不尽なチンチロ勝負でも、きっとやさしく接してあげたくなります。

●メンヘラちゃんの声をたっぷり浴びられるPV (メンヘラちゃんver)はこちら。

https://youtu.be/1LOQyKJfDlk

夏吉ゆうこ

5月１日生まれ。

大阪府出身2018年デビュー。

2025年10月より放送のアニメ「笑顔のたえない職場です。」にて、主役の双見菜々を演じる。

他代表作に「ウマ娘プリティーダービー」シュバルグラン役、「うたごえはミルフィーユ」繭森結役など多数。

音楽ユニット「Arika」のボーカルとしても活躍。

超メンヘラな女の子と血をかけたローグライトチンチロゲーム『メンヘラリウム』

――――――「私と死ぬまで遊んでよ(ハート)」

あなたは超メンヘラな女の子に監禁され、血を賭けたチンチロを毎日行わなければいけません。

彼女から突き付けられる理不尽なルールを、出目を改造したりイカサマアイテムを使って突破し、

7日間を生き延びましょう。

Steamストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3394770/_/

■メンヘラちゃんとのチンチロ勝負に勝ち続けよう。

『メンヘラリウム』は、超メンヘラな女の子に血を賭けたチンチロで勝ち続けるデッキ構築ローグライトゲームです。

基本的なルールはサイコロを使った遊びの1つ"チンチロリン"。

1日ごとに設定されたスコアに到達することでメンヘラちゃんは満足します。

ただ、負けてしまうとちょっとだけ血を抜かれてしまいます。

可愛いメンヘラちゃんとの甘いチンチロ勝負をどうぞお楽しみください。

メンヘラちゃんはあなたとチンチロできて嬉しいようですメンヘラちゃんはいつでもあなたの血を抜くことができます

■サイコロの改造やアイテムを駆使して生き延びよう！

メンヘラちゃんは、頑張って足掻くあなたを応援してくれます。

アイテムを使って血を回復することはもちろん、出目の書き換えすら許してくれます。

ただし、それもアイテムがあったらのお話…計画的に使って生き延びてください。

あまり強くない役やバラバラな出目の場合でも…消費アイテムを使うことで出目の操作が可能より強い役に早変わり！より良いスコアを出せば出すほど、メンヘラちゃんはより満足してくれます。目指せ「OVERKILL」！

■1日を生き延びるとメンヘラちゃんからのご褒美が…？頑張ったご褒美であなたのデッキを強化しよう。

1日の後は"メンヘラネットワーク"がスタートあなたの頑張りをメンヘラちゃんが評価してくれますあなたを支えるアイテムやサイコロの出目が勢ぞろいサイコロを改造することで狙った役を出やすくしよう

1日を生き延びたあなたにはメンヘラちゃんからのご褒美をお届けします。

チンチロの結果からメンヘラちゃんが1日の評価を行い、その評価によってショップで使用できるコインが支給されます。

このコインを使用して、ランダムで並ぶアイテムやサイコロの出目、あるいはパックを購入し、デッキを構築しましょう。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/281_1_0cd7c144240506d27278ab77d6b85301.jpg?v=202510110926 ]

(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

テスカトリポカ

公式X：https://x.com/tezcatlipocalab <@TezcatlipocaLab>

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

