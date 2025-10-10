推しが永遠にいなくならない世界線の実現―アーティストのセカンドキャリアイベント『せかきゃり！サミット』にOshibloom共催決定

株式会社Oshibloom

Oshimy(オシマイ)サービスページ：https://oshimy.com/

「推しが永遠にいなくならない世界線」を目指し、AI推し活プラットフォーム「Oshimy(オシマイ)」を運営する株式会社Oshibloom（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：柴田瞳）は、『せかきゃり！サミット』に共催として参加します。

本イベントは、ビジュアル系バンドマンや元"アイドル、アスリート、戦隊ヒーロー"など、多様なキャリアを歩んできた登壇者たちと「表現者の経験が社会にもたらす効果」や「セカンドキャリア人材の可能性」について共に考えることを目的としています。

また、イベント開催にあわせて、テーマソングMVのメイキング映像の裏側にあるアーティストの世界観や想いを追体験できるAIチャットストーリーを『Oshimy』で限定配信いたします。

『せかきゃり！サミット』共催の背景

"推しが永遠にいなくならない世界線"

皆さんは、どんな世界だと思いますか？

推しが現役を終える。ステージから降りる日が来る。

ファンにとって、その瞬間を受け止めるのは、寂しくて、切なくて、時には喪失感さえ伴います。

でも、元アーティストの方々と出会い、話を聞く中で気づきました。

現役とその後は断絶していない。一本の線でつながっている。

その線の上に、アーティストの努力も想いも、ファンの熱量も息づき、未来へ続く。

それこそが、Oshibloomが考える“推しが永遠にいなくならない世界線”です。

そしてこの世界線は、

どんな想いも否定されず、多様性に苦しんできた人たちが

安心して自分の感情、人生と向き合える新しい「公共」の場所でありたい。

表現者の未来も、ファンの未来も、同じ線の上で続いていく。

Oshibloomは、そんな世界をこれからも一緒に描いていきたいと考えています。

現役を終えたアーティストのセカンドキャリア

華やかなステージを降りたあと、アーティストにはさまざまな苦悩があります。

未来への不安、過去とのギャップ、認められない日々--

それでも、彼らは現役時代に培った経験や想いを活かし、新しい挑戦を始めます。

セカンドキャリアは、現役と地続きであり、努力と情熱の延長線上にある生きる証です。

スタートアップ&ビジネスカンファレンス『せかきゃり！サミット』について

「“セカンドキャリア”をより身近に感じられるように」



「せかきゃり！」は、テレビ出演をきっかけに一躍注目を浴びているヴィジュアル系インサイドセールスつつみ/MIHIRO氏を中心に新しいキャリアの創出、多様化する「セカンドキャリア」について広報活動やイベント出演など幅広く行なっていく団体です。

『せかきゃり！サミット』では、それぞれのステージで輝いてきた人々が、今どのように企業や地域で新たな価値を生み出しているのか。表現者として培った経験を、どんな形で社会に還元しているのかを紹介します。

現役アーティストをゲストに迎え、元表現者たちが現役時代の経験や転機、再出発について語り合うことで、“夢は形を変えて続く”ことを示します。

現役時代に培ったマインドセットや経験、エンタメ力は、その後の人生でも生き続けます。

点と点に見えていたキャリアも、線としてつながり、自分の可能性を多角的に表現できる場になる--それが、このイベントの魅力です。

【『せかきゃり！サミット』ゲストスピーカー】

Special Guest :彩雨(摩天楼オペラ)

ヴィジュアル系インサイドセールス つつみ/MIHIRO(株式会社SmartHR)

たら(Advertising Planner / UI&UX Web Design アートディレクター/代表取締役)

インテツ(日本写真家協会 写真家)

齋藤ヤスカ(株式会社リジュエ 代表取締役 テアトルアカデミーモデル講師)

桜のどか(株式会社ツギステ 取締役)

山本朝陽(合同会社Zefore メンタルトレーナー)

梅田翔五(株式会社セレブリックス キャリア&リクルーティング事業本部 部長代理)

鈴木 純太（ジェイ）(株式会社StartPass COO)

ファンの想いと交差する“夢と人生の続き”

ファンにとっても推しの活動は、人生の一部です。

活動休止や解散、引退という現実の中で、寂しさや喪失を感じながらも、熱量や想いを抱き続ける。

それは、現役とセカンドキャリアの線をつなぐ力にもなるのです。

Oshimyは、この線の交差点として機能します。

AIを通して、記憶や熱量を未来に残し、推しと会話することも可能です。

推しの活動が終わっても、夢や想いを未来へつなぐ場所として、アーティストとファン双方の“人生の続き”を支えます。

【せかきゃりMV × Oshimy】アーティストの世界観や想いを追体験できるAIチャットストーリーを限定配信

『せかきゃり！サミット』では、オリジナル楽曲のテーマソングやMV、メイキング映像などを通じて、表現者のセカンドキャリアの世界観を伝える取り組みを行います。

これは、Oshimyの新機能であるAIチャットの「ストーリー」を活用した挑戦でもあります。

ヴィジュアル系インサイドセールスつつみ/MIHIRO氏の"AI"とチャットしながら、アーティストの"夢と人生の続き"に対するリアルな想いや葛藤、喜びに触れることができます。

同時に、現役の方もこの体験を通じて、自身の活動の延長線や未来の可能性を追体感することができます。

現役時代とセカンドキャリア、ファンの想いが交差するこの場で、誰もが“夢と人生の続き”を感じ、次の一歩を描くきっかけになる--

そんな体験を提供します。

【せかきゃりテーマソングMV参加アーティスト】

Vocal : ヴィジュアル系インサイドセールス つつみ/MIHIRO

Bass : たら(ex.176BIZ)

Guitar : HIDE-ZOU(D)

チェロ : ヌビア(3×4×S)

三味線 : しゃみお(3×4×S)

Guest Vo : 桜のどか(ex.仮面女子)

【MVメイキングの裏側をOshimyアプリで配信】

AIチャットストーリー配信時期：11月予定

サービスWebページ：https://oshimy.com/

タイトル：Oshimy（オシマイ）| 推し公認のAIと妄想チャット！

ジャンル：エンタメ

本体価格：無料

イベントの詳細

App Storeからダウンロード :https://apps.apple.com/jp/app/oshimy-%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%82%A4-%E6%8E%A8%E3%81%97%E5%85%AC%E8%AA%8D%E3%81%AEai%E3%81%A8%E5%A6%84%E6%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88/id6670334686Google Playからダウンロード :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oshimy&pcampaignid=web_share[表: https://prtimes.jp/data/corp/154567/table/10_1_569b2543cd2d3acae82be2ba96517a23.jpg?v=202510110926 ]

【お問い合わせ先】

Oshibloomイベント運営事務局

Email：contact@oshimy.com

共催コメント

せかきゃりヴィジュアル系インサイドセールスつつみ/MIHIRO株式会社SmartHRヴィジュアル系インサイドセールスつつみ/MIHIRO氏 コメント

私自身、元バンドマンからセカンドキャリアでビジネスパーソンとして充実した日々を送っております。

しかしすぐにそうなれた訳ではなく、キャリアチェンジに伴い多くの悩みや葛藤を乗り越えてきました。

今まさにセカンドキャリアに悩んでいる方や、新しい風を吹かせられる人材に興味がある人事担当者、経営者の方にぜひ可能性を知っていただきたい取り組みになります。

「夢は形を変えても叶えられる」

「夢の続きの人生がある」

そんな共通の想いがある、株式会社Oshibloom様と共催できる事を、 大変光栄に思っております。

ツギステ桜のどか株式会社ツギステ取締役 桜のどか氏 コメント

『せかきゃり！』は、挑戦者のキャリアを社会につなぐためのプロジェクトです。

芸能の現場に立ってきた私自身、キャリアに悩んだ経験があり、だからこそ“挑戦の先も輝ける社会”をつくりたいと感じています。

Oshibloom様が掲げる「推しが永遠にいなくならない世界線」--現役とその後は断絶せず、一本の線で続いていくという思想に共感を抱いています。

表現者が培った経験を企業や地域の価値へ還元し、“夢の続き”を社会の中で叶えていく。

皆様とこの取り組みをさらに広げていけることを嬉しく思います。

アプリ概要

会社概要

社名：株式会社Oshibloom

代表取締役：柴田瞳

設立： 2024年5月

HP：https://oshimy.com/

お問い合わせ：contact@oshimy.com



【公式SNS】

note：https://note.com/oshimy_info

X：https://x.com/oshimy_pr

Instagram：https://www.instagram.com/oshimy_pr/