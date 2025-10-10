IG Japan株式会社

東証グロース上場のクオンタムソリューションズ（2338）は9月22日、総額約260億円（約1億8000万米ドル）の資金調達を完了したと発表した。米投資会社ARK Investが初めてアジア企業に直接投資。世界最大級の非上場金融機関Susquehanna International Groupも参画した。

調達資金はイーサリアム建て準備金の構築に充当。初回トランシェで221億円を確保済み。潜在株式数は約4400万株で既存株式の約2倍に相当する。

ARK創業者のキャシー・ウッド氏は「イーサリアムは金融インフラの進化で基盤的役割を果たす。日本初の機関投資家向けイーサリアム・トレジャリー構築を支援する」とコメント。

同社はデジタル資産トレジャリー事業で日本市場の先駆的地位を目指す。

【投資家構成】

・ Susquehanna International Group（主幹事）

・ ARK Invest（初のアジア直接投資）

・ Integrated Asset Management（Forbes誌最大株主）

クオンタムソリューションズ株式会社

証券コード：2338（東証グロース）

