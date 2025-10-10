従来のDXは時代遅れ。アナログ(AX)×ヒューマン(HX)×環境(GX)を統合した次世代型DXメソッドを提唱する『DX その先へ』が本日発売
ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2025年10月10日に書籍『DXその先へAX・HX・GXによる限界突破』を刊行します。
本書は、数多くの企業のDXを支援してきた現役コンサルタントである谷岡悟一氏、米家信行氏、和久利智丈氏による、「ツールを導入しただけ」「期待した成果が出ない」といった停滞感を打破し、真の企業変革を実現するための「次世代型DX」の実践書です。
◆関連URL（当社サイトなど）
https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411444/
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295411442/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18353846/
●形骸化するDXへの警鐘
DXという言葉が定着して久しいですが、多くの企業では「ツール導入」や「ペーパーレス化」といった部分的な施策に留まり、ビジネスモデルの変革といった本質的な成果には至っていません。IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）の「DX動向2024」によると、日本企業のDXは業務効率化の段階にあり、新規ビジネス創出まで到達している企業は2割程度です。
2030年に向けて労働人口の減少やグローバル競争が加速する中、従来の延長線上にあるDXでは企業の持続的成長は望めません。本書は、この閉塞感を打破するために、今こそDXの「その先」を見据える必要があると警鐘を鳴らします。
●本書で紹介する次世代型DXの3つの柱
本書は、DXの限界を突破する鍵として、以下の3つの変革を統合したアプローチを提案しています。
１.アナログ・トランスフォーメーション(AX)：デジタル化が進む中でも、人間同士の直接的なつながりや感性的な価値を重視し、顧客体験を豊かにするアプローチ
２.ヒューマン・トランスフォーメーション(HX)：人材育成と組織文化の変革を通じて、社員一人ひとりが変化を前提とした仕事の仕方を身につけ、企業の適応力を高めるアプローチ
３.グリーン・トランスフォーメーション(GX)：環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指し、それを新たな成長機会へと転換するアプローチ
著者陣が所属する株式会社ノースサンド（https://www.northsand.co.jp/）は「人間力」を最大の強みとするコンサルティングファームであり、その姿勢は従業員エンゲージメントを競う「ベストモチベーションカンパニーアワード2025」での、中堅企業部門第1位という結果にも表れています。そのため、本書は、テクノロジー一辺倒ではない、「人」を活かしきる同社ならではの視点に貫かれています。
DX投資の判断に迷う経営層から、変革の第一歩を踏み出せない現場リーダーまで、DXに関わる全ての人にとって信頼できる「地図」となる一冊です。
●本書の読みどころ
・DXの「その先」を提言
従来の効率化中心のDXを「時代遅れ」と断じ、AX・HX・GXという未来の潮流を統合した、全く新しいDXの全体像を提示
・「人間力」を核としたアプローチ
従業員エンゲージメント日本一のコンサルファームだからこそ書ける、テクノロジーだけでなく「人と組織」をどう変革し、ポテンシャルを最大限に引き出すかという独自の視点
・圧倒的な網羅性と具体性
DXの本質的な定義から、2030年の環境変化予測、具体的な課題と対応策、実践アプローチ、豊富な事例までを網羅
●こんな方におすすめ
・変革が思うように進んでいない現場リーダーの方
・DX投資の判断に迷っている経営層の方
・未来を見据えた戦略を描きたい企画・事業開発部門の方
●著者紹介
谷岡悟一（たにおか・ごいち）
株式会社ノースサンド 執行役員。システム開発・プロジェクトマネジメントをはじめ、IoTやDX等のプロジェクトを経験後、現在はソリューション開発・イベント企画・執筆活動等を担当。著書・共著書に『ストーリーでつかむ! プロジェクトマネジメントの原則』『「AI思考」は武器になる』『ITコンサル1000人にAIでラクになる仕事きいてみた』がある。
米家信行（こめいえ・のぶゆき）
株式会社ノースサンド パートナー。前職では製造業向けに基幹システム刷新や経営基盤再構築を指揮。二度の海外駐在を通じてグローバルマネジメント力を磨き、2023年ノースサンドに参画。現在は経営課題解決に向けIT戦略立案・実行を担い、企業変革を推進。
和久利智丈（わくり・ともたけ）
株式会社ノースサンド ディレクター。製造、証券、スタートアップ、外資系IT企業で30年以上IT分野に従事。R&D、SE、企業IT部門などで企画、構想から設計、構築、サポート、セキュリティまで幅広い経験を積む。近年はアーキテクト、コンサルタントとしてIT技術、デジタル技術を活用した企業・組織改革を推進。共著書に『「AI思考」は武器になる』がある。
株式会社ノースサンド https://www.northsand.co.jp/
●書籍情報
『DX その先へ AX・HX・GXによる限界突破』
著者：谷岡悟一・米家信行・和久利智丈
定価：1,870円（本体1,700円＋税）
体裁：四六判／200ページ
ISBN：978-4-295-41144-4
発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）
発売日：2025年10月10日
