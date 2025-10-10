セメダインが『第６3回全日本模型ホビーショー』に出展 ～東京ビッグサイトで10月17日(金)から開催～

セメダイン株式会社

セメダイン株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：水澤伸治)は、東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で2025年10月17日(金)から開催される『2025年 第63回全に品模型ホビーショー(主催：日本プラモデル工業協同組合)』に出展します。

セメダインブースでは、5月に発売した新商品で、強力に固定できるのに、両面からノリ残りなくキレイにはがせる「Ｄ はがせる固定剤」をメインに、瞬間接着剤が苦手とする水や衝撃に強い「３０００耐水・耐衝撃」などをご覧いただけます。

また、セメダインのオウンドメディア「CEMEDINE style」の“模型×著名人シリーズ”記事内でご紹介している商品をピックアップしてご紹介。クリアパーツを白化させることなくキレイに接着し、メッキパーツにも使用可能で、塗装もおかさない水性接着剤「ハイグレード模型用」や、その他模型制作に便利な当社アイテムを記事の紹介とあわせて展示いたします。

さらに、接着が難しい素材であるポリエチレン・ポリプロピレンを強力に瞬間接着でき、ポリキャップの接着にも使用できる「ＰＰＸ」など、様々な使用シーンにおすすめの接着剤をご提案いたします。

【主な展示品】

D はがせる固定剤新商品「D はがせる固定剤」

・屋内外の壁面・床面に強力に固定できる

・両面からノリ残りなくキレイにはがせる

・ジェル状で、凹凸面や垂直面への固定にも対応

・開封後も長持ちする保管用キャップ付き

※１か所あたりの強度の目安（直径2cmの円状）

水平面：最大約9kgf

垂直面：最大300gf

３０００耐水・耐衝撃瞬間接着剤「３０００耐水・耐衝撃」

・耐水・耐衝撃タイプ

・耐剥離性に優れている

・高粘度で垂れにくい（とんかつソースくらいの粘度）

・ピンなし開封くり返し使える

・液だれ防止ノズル

ハイグレード模型用塗料を溶かさず、はみ出しても拭き取れる接着剤 「ハイグレード模型用」

・透明なので接着部分が目立たない

・無溶剤・水性タイプだからパーツにダメージがない

・硬化前なら水でふき取れます（綿棒などをご利用ください）

【展示会概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90367/table/50_1_bfbeba5ed5d0de5b28f17fbe6fbf38fa.jpg?v=202510110725 ]

【セメダイン株式会社について】

セメダインは「つけるが、価値。」をミッションとし、カネカグループの一員として、モビリティ、インダストリー、エンジニアリング、コンストラクションの各分野で、接着技術をものづくりのソリューション技術として提供し、設計と現場のイノベーションに貢献しています。また、ものづくり人材の育成を願い、「高専ロボコン」「小学生ロボコン」のイベント協賛を通じ、未来のエンジニアを支援する活動も行っています。