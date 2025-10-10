【弁護士保険 人気ランキング】2025年10月最新版を発表！｜弁護士保険STATION

株式会社エレメントこのページでは、当社運営弁護士保険メディア全体での契約件数に基づいたランキングをご紹介しています。10月最新版では、2025年9月1日～9月30日の申込み件数を基に集計しています。

《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）は、弁護士保険比較サイト 「弁護士保険STATION（ https://bengoshi-h.info/）」において、【2025年10月最新版】弁護士保険おすすめ人気ランキングTOP3を発表いたしました。

■弁護士保険ランキング

https://bengoshi-h.info/ranking/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73883/table/359_1_ddf4de0fb48b2b9a79ff2aa06075bdc3.jpg?v=202510110725 ]詳しい弁護士保険ランキングはこちら ▶︎ :https://bengoshi-h.info/ranking/

今後も、もしものトラブルに備えたいというお客様にご満足いただけるような更なるサービスの充実に努めてまいります。

引き続き当社をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

■弁護士保険STATION

https://bengoshi-h.info/

弁護士保険の総合比較サイト「弁護士保険STATION」では、お客さまの安心を支える「弁護士保険」を取り扱う3社の中から比較できる機能をはじめ、弁護士保険の選び方の注意点、 豆知識などの情報も更新しています。

■株式会社エレメント

https://element-gr.jp/

当社は、ITを活用した旅行関連サービスからスタートし、現在は、Web集客を生かした非対面型のデジタル保険の総合代理店事業を運営しております。また、関連会社では旅行・法人向けサービス・卓球事業など、多角的な事業も展開しております。

■会社概要

https://element-gr.jp/

会社名： ELEMENT GROUP 株式会社エレメント

住 所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町１０－４ モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階

電 話： 03-5428-6601