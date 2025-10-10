【叡啓大学】学生団体への応援をお願いします！Giving Campaign 2025

写真拡大 (全3枚)

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）は、2025年10月10日～10月19日までの10日間、本学の学生団体を応援するオンラインチャリティーイベント「Eikei University of Hiroshima Giving Campaign 2025」を開催します。

このイベントでは、特設サイトから「応援」投票するだけで学生団体を支援することができます。皆さまの「応援」投票数に応じて、協賛企業からの協賛金を各学生団体に活動資金として分配され、学生団体の活動をより前に進めるためのご支援になります。
本学からは、14団体がエントリーしています。ぜひ投票と温かい応援メッセージをお願いいたします。



開催期間・参加方法

2025年10月10日（金）9:00～10月19日（日）21:00



次の「特設ページはこちら」よりアクセス！
所要時間は「1分」！どなたでも無料で投票にご参加いただけます!



特設ページはこちら


Eikei University of Hiroshima Giving Campaign 2025(https://eikei.2025.giving-campaign.jp/)


参加手順

Step1　応援したい団体を1つ選ぶ
Step2　必要情報の入力
Step3　応援完了（SMSコードを入力すると応援が完了）


エントリー団体

- 叡啓野球クラブ
- 叡啓大学学生祭実行委員会
- 叡啓バレーボールクラブ
- マイボトルプロジェクト
- ほっとくうかん
- ふれあい食堂
- ニコラス国際料理研究部
- サステナ部
- イベントクラブ
- Tabletop and Boardgame Club
- Table Tennis Club/ 卓球クラブ
- Limonatta
- Juno’s Kitchen
- D-fest.実行委員会

本学学生団体への応援をお願いします！Giving Campaign 2025 - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/8846/)








叡啓大学のウェブサイトはこちら　


https://www.eikei.ac.jp