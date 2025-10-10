TKP、大分駅前の「TKP大分ビル（旧JTB大分ビル）」を貸会議室・シェアオフィスに再生「TKP fabbit大分駅前」10月20日オープン

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、2024年4月に取得した「TKP大分ビル（旧JTB大分ビル）」をリニューアルし、新たに貸会議室とシェアオフィスが融合した「TKP fabbit大分駅前」として、2025年10月20日（月）にオープンいたします。

「TKP fabbit大分駅前」は、貸会議室「TKP大分駅前カンファレンスセンター」とシェアオフィス「fabbit大分駅前」を一体的に備えた複合施設です。施設内には大小さまざまな会議室や個人で利用できるコワーキングスペースなどを備えているため、日常的なオフィスワークから研修、セミナー、大規模な会議やイベントまで、同一エリア内でシームレスに対応できる環境を提供します。

また、特に「fabbit」は、地元企業や県内で活動するスタートアップ、テレワーカー、行政・教育機関など、さまざまな人々や情報が集まり、交流・連携を生み出す“ヒトと情報が集まるアクティブなコミュニティ”として機能させることを目指しています。単なるワークスペースにとどまらず、人と人、企業と企業が出会い、新たなビジネスやイノベーションが芽生えるコミュニティの中心拠点としての役割を担い、地域経済、地域社会に貢献してまいります。

昨今の多様な働き方を支えるニーズが高まる中、利便性の高いワークプレイスを提供することで、働く人々の活動を後押し、新しい出会いやつながりを生む場として機能することを目的にオープンする運びとなりました。

本施設は、2025年12月に開業予定の隣接する「アパホテル〈大分駅前〉」や2026年4月から運営開始予定の「ソレイユ」との連携により、宿泊を伴う会議や研修、大規模なイベントにも柔軟に対応できます。これにより、県内外からの来訪者に利便性を提供するとともに、新たな雇用創出や地域経済の活性化にも貢献します。また、地元企業や自治体、教育機関との協働を通じて、大分全体での人材交流やコミュニティ形成のハブとして機能することを目指します。

TKPは、今後も地域の課題やニーズに応じた空間づくりを推進し、企業活動のサポートや地域社会との共創を通じて、新しい価値の創出に貢献してまいります。

■施設概要

施設名：TKP fabbit大分駅前

（「TKP大分駅前カンファレンスセンター」と「fabbit大分駅前」の合同出店となります）

住所：大分県大分市金池町１丁目１－１７ TKP大分ビル

アクセス：JR大分駅徒歩2分

延床面積：661平方メートル （200坪）

「TKP大分駅前カンファレンスセンター」施設情報サイト：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-oita-ekimae/(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-oita-ekimae/)

「fabbit大分駅前」施設情報サイト：https://fabbit.co.jp/office/fabbit-oitaekimae/(https://fabbit.co.jp/office/fabbit-oitaekimae/)

