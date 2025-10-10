【エステー】“シュッと消す。パッと変わる。”「消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO」の新CM『草原』編をスタート

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、トイレの気になるニオイをシュッと消し、一瞬で浄化（※1）されたようなフレッシュな空間に変えるミストタイプの消臭剤「消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO(リセット)」の新CMとして『草原』編を制作し、2025年10月13日の提供番組から順次、全国放送を開始します。また、WEB CMとしても2025年10月14日からYouTube等で配信します。

（※1）トイレのニオイを消臭して清潔感のある空間に変えること。

新CM概要

今回の新CMは、同製品をシュッと一吹きすることでトイレ空間から広大な草原へと場面が切り替わるといった内容で、同製品の特徴である消臭後のトイレ空間の清々しさや、キーフレーズである「シュッと消す。パッと変わる。」を視覚的に表現しています。

ミストを噴霧するシーンでは、ミストの広がり方やインテリア性の高いスタイリッシュな本体のデザインが伝わるよう、製品本体の持ち方からノズルの向き、照明の当たり方など細部にこだわり、最も良く映えるカットを追求。約1秒のシーンを撮影するために、1時間以上かけて試行錯誤を重ねました。

草原のシーンの撮影では、トイレの周りに草原に見立てた大量の草を用意し、数センチ単位でカットしながらトイレが最も美しく見える長さを調整。また、草原は実写の撮影とは別にCGも駆使して作成しており、傾斜や日光の当て方を微細に調整することで、開放感のある草原を作り出しました。

消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTOについて

【CM撮影の様子】ハンドモデルの方と製品本体の持ち方を試行錯誤草原のシーンではトイレの位置なども細かく調整【CG制作の途中過程】

「消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO」は、トイレ後のニオイからトイレにしみついたニオイ、よどんだ空気感、下水のにおいなど、トイレ空間で気になる様々なニオイを消臭できる、ミストタイプのトイレ用消臭剤です。ミストをシュッと空間に噴霧すると、みずみずしい香りが広がり、トイレ空間が瞬時に浄化されたような気持ち良い空間になります。

また、消臭後の清々しさが長続きする“香り長続き設計（※2）”を採用しており、次にトイレに入るときも空間の清々しさを実感できます（※3）。

（※2）: 3つの要素を組み合わせた、RESETTO独自の香りの設計。時間経過により香りが徐々に広がることで、時間が経っても香りが自然に残る“持続性香料”と、質の高い香りをしっかり感じられる“香り高配合”、ミスト粒子を細かく噴霧するポンプで香りをふんわり広げる“微細ミストポンプ”を、それぞれ採用。

（※3）: 消臭力トイレ用スプレー比。疑似トイレ空間における使用６時間後の香り強度。

放映予定

TV：2025年10月13日（月）から順次、放映。

WEB：2025年10月14日（火）から、YouTube等で配信。

また、新CMは以下サイトにて動画を公開します。

「エステー公式チャンネル（YouTube）」：

https://www.youtube.com/channel/UC3mbpQIYw2u0U4POMV6XElg