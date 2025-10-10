特装絵本『乱太郎の忍者の世界』が待望の復刊！ 読者を忍者の世界へ誘う資料の数々と、尼子先生の描き下ろしイラスト収録

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版は『復刻版 乱太郎の忍者の世界』（著・尼子騒兵衛）を2025年12月19日(金)に発売します。復刻版は尼子先生による土井半助の描き下ろしイラスト入りです。

購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/4022587245

『乱太郎の忍者の世界』は1996年に発売。9刷を重ねた後、絶版となっていましたが、

「忍者の知識が子供でも分かるように書かれていてためになる」

「忍たま好きだけじゃなく、忍者好きは必読。創作の参考にもなる」

「子供の頃愛読していたのに失くしてしまった。もう一度読みたい」

といった待望の声に応え、遂に復刊が決定しました。

復刻版の刊行に際して、尼子先生による土井半助の特別描き下ろしイラストを収録しました。

忍者はどんな姿だったのか、どんな武器や術を使ったか、任せられた使命とは……。尼子先生のイラストで、乱太郎たちが生きた時代背景・忍者の秘密を大解説！ 忍者の生活、文化、歴史を知ることで『落第忍者乱太郎』はもっと面白くなる！

図録で学ぶ忍者の世界入門書です。

【内容】

■はじめにちょっとお勉強の段… 忍者の仕事／忍者の時代／忍術の流れ

■知っておきたいこの道具の段… 服装と持ち物／忍者の武器／道具のいろいろ／薬と毒

■いよいよ実技に挑戦！の段… 変装する／歩く／忍びこむ／隠れる／逃げる／伝える

…他、コラム、見返し両面には「戸部新左ヱ門の刀剣講座」・「山田利吉の火縄銃講座」収録

★尼子騒兵衛先生描き下ろし・土井先生イラスト1点収録

★1000万部突破記念プレゼントキャンペーン対象書籍（〆切：2026年3月31日）

『復刻版 乱太郎の忍者の世界』

発売日：2025年12月19日

ISBN：978-4-02-258724-4

定価：2200円（本体 2000円＋税10%）

182mm×257mm×５ｍｍ

ハードカバー上製・40頁

https://www.amazon.co.jp/dp/4022587245

落第忍者乱太郎特設ページ

HP https://publications.asahi.com/feature/rantarou/