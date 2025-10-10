資金調達を通じて岡山のスポーツクラブを応援しよう！中国銀行は「スポーツクラブ応援私募債」の取扱いを開始します

株式会社中国銀行

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、お取引き先企業とともに地元スポーツクラブの活動を応援するため、「スポーツクラブ応援私募債」のお取扱いを開始いたします。

本取組みでは、お客さまの発行する私募債（ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」）を当行が引受けし、その発行手数料の一部をスポーツクラブへ寄附します。寄附先は岡山県下の５つのクラブの中から私募債発行企業さまにご選択いただきます（複数選択も可能です）。

＜寄附対象となるスポーツクラブ＞

中国銀行は、金融商品やサービスの提供を通じて、スポーツや文化の振興にも寄与できるよう、地域のみなさまとともに取組んでまいります。

ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」について

ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業さまからいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業さまが指定するＳＤＧｓに関連する団体などへ、当行と発行企業さまの連名で寄贈する私募債です。

＜スポーツクラブ応援私募債概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/68743/table/570_1_6693372b91d5ae9939dcc0fa8efb4f58.jpg?v=202510110725 ]

ご留意事項

・本私募債へのご参加は、ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」を発行いただくことが前提となります。

・私募債を発行いただけるのは、当行の定める財務基準を満たす法人（ただし株式会社、有限会社など会社法上の会社）に限ります。また、私募債発行にあたっては当行所定の審査がございます。

・その他、本商品の詳細につきましては、お取引き店の担当者にお問い合わせください。