【ルイ・ヴィトン】「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクション、オンライン先行発売開始

ルイ・ヴィトンより、新作「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションが登場。

メゾンのアイコニックなマスコット「ヴィヴィエンヌ」と「ガストン」が冬景色を巡る冒険へと誘い、今年ならではのモチーフで再解釈されたアイテムが揃います。

遊び心溢れる「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションを10月16日まで公式サイトにて先行発売中、10月17日よりルイ・ヴィトンの店舗でも発売予定です。

メゾンのアイコニックなマスコット「ヴィヴィエンヌ」を主役に据えた、カラフルな「ナノ・スピーディ」。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスに複数のイラストをあしらい、「ヴィヴィエンヌ」のチャームを添えた、遊び心溢れるデザインです。レザーのトリミングと、ゴールドカラーの金具で洗練された印象に。

製品名：ナノ・スピーディ

価格：360,800円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 16 x H 10 x D 7.5 cm

メゾンの「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションから登場した「バックパック」。シアリングを使用し、ハンドルやドローストリング、ストラップにモノグラム・キャンバスを施した遊び心溢れるデザインです。ゴールドカラーの金具をアクセントに添え、「ヴィヴィエンヌ」の形をしたマグネット開閉式のフラップをあしらいました。内装には普段の必需品を収納できる広々としたスペースを完備。

製品名：バックパック

価格：585,500円

素材：シアリング

サイズ：W 16 x H 17 x D 10 cm

メゾンのマスコットを遊び心溢れるイラストであしらった、「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションの「ポルトフォイユ・リサ」。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスを使用し、「ヴィヴィエンヌ」を模ったゴールドカラーのファスナー引き手で彩りました。スノーウィパールのレザーライニングに加え、複数のポケットやカードスロットを備えた愛らしいデザイン。

製品名：ポルトフォイユ・リサ

価格：110,000円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 9 x H 11.5 x D 1.5 cm

「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションの一部として遊び心たっぷりにアップデートされた、今シーズンの「ポルトモネ・ロザリ」。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスとコントラストを効かせたブルーフロストのレザーが、メゾンのサヴォアフェール(匠の技)を讃えます。「ヴィヴィエンヌ」を模ったスナップボタンをあしらい、前面には愛らしいイラストを添えました。内装には複数のポケットとコンパートメントを備え、貴重品を安全に収納できるデザイン。

製品名：ポルトモネ・ロザリ

価格：93,500円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 11 x H 8 x D 2.5 cm

「ヴィヴィエンヌ・ウィンターホリデー」コレクションの一部として、アイコニックなアイテムを遊び心たっぷりに解釈した「ジッピー・ウォレット」が登場。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスをスノーウィパールのレザーライニングで仕上げ、「ヴィヴィエンヌ」を模ったファスナー引き手で彩りました。紙幣やコイン、カードを収納できる複数のコンパートメントを備えたコンパクトなデザインです。

製品名：ジッピー・ウォレット

価格：150,700円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

メゾンのアイコニックな愛らしいマスコット「ヴィヴィエンヌ」により、いきいきとした印象を放つ「ポルト カルト・LV チャーム」。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスに、遊び心のあるイラストをあしらい、コントラストを効かせたブルーフロストのレザートリミングで仕上げました。複数のカードスロットを備えたデザインに、「ヴィヴィエンヌ」と定番のモノグラム・フラワーを模ったチャームを添えた、魅力溢れるアイテムです。

製品名：カードケース ポルト カルト・LV チャーム

価格：82,500円

素材：モノグラム・キャンバス、カウハイドレザー

サイズ：W 10.2 x H 7.3 x D 0.3 cm

メゾンのアイコニックなマスコット「ヴィヴィエンヌ」が特徴のカラフルな「ポルト カルト・スリム」。定番アイテムをプレイフルにアップデートしました。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスを可愛らしいイラストで彩り、開くとコントラストを効かせたスノーウィパールの繊細な色合いのレザーライニングが現れます。ゴールドカラーの金具でアクセントを加え、カードが収納できる2つのポケットを配しました。

製品名：カードケース ポルト カルト・スリム

価格：69,300円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 10.6 x H 7.3 x D 1 cm

メゾンのアイコニックなマスコット「ヴィヴィエンヌ」を愛する方への可愛いらしいギフトにぴったりな「ポルト カルト」。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスに施した上部のスノーウィパールのレザートリミングと、ブルーフロストで表現した遊び心溢れるキャラクターが特徴です。中央にはカードやレシートが収納できる大きなポケットを、サイドにはさらに2つのカードスロットを備えています。

製品名：カードケース ポルト カルト

価格：79,200円

素材：モノグラム・キャンバス、カウハイドレザー

サイズ：W 11 x H 7 x D 0.5 cm

「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションから登場した「ポシェット・クレ」。定番デザインをチャーミングにアップデートしました。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスに、メゾンのアイコニックなマスコットと2つの足跡のイラストがあしらわれています。洗練された印象を添えるゴールドカラーのキーフックを備え、開くとブルーフロストのレザーライニングが現れるコンパクトなアイテム。

製品名：カードキーケース ポシェット・クレ

価格：73,700円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 12 x H 7 x D 1.5 cm

「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションの一部として、遊び心たっぷりにアップデートされた「ポルト カルト・ロミー」。メゾンを象徴するモノグラム・キャンバスにスノーウィパールのレザーライニングを組み合わせ、「ヴィヴィエンヌ」を模ったファスナー引き手をあしらいました。3つのカードスロットに加え、ファスナー式コインポケットと紙幣用フラットポケットを備えた実用的で愛らしい一品。

製品名：カードケース ポルト カルト・ロミー

価格：85,800円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 12 x H 8 x D 0.8 cm

「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションの一部として登場した、フェスティブムード満載な「ポルト カルト・マグネット」。メゾンのアイコニックなマスコットを遊び心たっぷりに表現したイラストが特徴です。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスを使用し、コントラストが際立つブルーフロストのレザートリミングをあしらいました。2つのカードスロットを備え、すべてのMagSafe対応のiPhoneで使える磁気システムを搭載した機能的なデザイン。

製品名：ポルト カルト・マグネット

価格：74,800円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 6.5 x H 9.5 x D 0.5 cm

「ヴィヴィエンヌ ウィンターホリデー」コレクションから登場した、遊び心溢れる「クーヴェルテュール・パスポール」。メゾンのマスコットを描いた愛らしいイラストが特徴です。ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・キャンバスに、コントラストを効かせたブルーフロストのレザーライニングをあしらい、鮮やかな彩りを添えました。2つの航空券用ポケットに加え、フラットポケットと4つのカードスロットを備えた実用的なデザイン。

製品名：パスポートカバー クーヴェルテュール・パスポール

価格：71,500円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 10 x H 14 x D 2.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。