無償で使える高機能ビューア　「Linx V6 ビューア」をリリース

株式会社ダイテック

株式会社ダイテック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野村 明憲）は、2025年9月30日、建設業界向けの新しいビューアソフト 「Linx V6 ビューア」 を正式リリースいたしました。

「Linx V6 ビューア」は、当社が提供する「CADWe'll Linx」や「CADWe'll Tfas」などで作成された図面や3Dモデルをはじめ、多様なデータ形式に対応した無償の高機能ビューア です。設計から施工、現場管理に至るまで、幅広いユーザーが利用可能で、円滑な情報共有と業務効率化を支援します。

■ 製品の特長

- 無償で利用可能費用負担なく誰でも利用可能で、社内外での活用が広がります。- 多彩なファイル形式に対応Linxファイル（*.linx）、Tfasファイル（*.tfx, *.tfs）、IFCファイル（IFC2x3、IFC4）など、業務に必要なデータをワンストップで閲覧。- 高機能かつ使いやすい操作性計測、断面表示、属性確認、レイヤー管理、干渉検査など、施工図や3Dモデルの正確な理解に役立つ多彩な機能を搭載。- 業務効率化と情報共有ゼネコン・サブコン・設計事務所・協力会社・施主など、多様な関係者が同じ環境で図面を確認でき、意思疎通と業務効率の向上を実現。

■ 提供開始日・価格

リリース日 ： 2025年9月30日

提 供 形 態 ： 無償ダウンロード提供

価 格 ： 無料

https://www.daitec.jp/catalog/linx/linx_viewer.html

■ 対象ユーザー

- ゼネコン・サブコンをはじめとする建設業関連企業- Linxシリーズをご利用中のユーザー様- 設計・施工・現場管理に携わる幅広い技術者

■ 今後の展望

当社は「Linx V6 ビューア」を通じて、建設業界における設計・施工データの閲覧環境をより快適にし、DX推進に貢献してまいります。今後も利便性を高める機能拡充やクラウド連携を進め、業界全体の生産性向上に寄与してまいります。

株式会社ダイテック 会社概要

＜本社所在地＞〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16番19号大森MHビル

＜設立＞1969年10月

＜代表者＞代表取締役社長 野村 明憲

＜事業内容＞

・石油販売業向け情報処理サービスの開発・運用

・建設業向けCADの開発・販売

・住宅産業向けクラウドの開発・提供

＜URL＞https://www.daitec.co.jp/

＜親会社＞株式会社ダイテックホールディング