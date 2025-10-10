『超ときめき(ハート)宣伝部×PUROHALLOWEEN ときめき魔女っ子ハロウィーン(ハート)ライブ♪』の模様を「ABEMA PPV」にて2025年11月2日（日）12時45分、17時45分より独占生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」（アベマペイパービュー）にて『超ときめき(ハート)宣伝部×PUROHALLOWEEN ときめき魔女っ子ハロウィーン(ハート)ライブ♪』の模様を、2025年11月2日（日）12時45分と17時45分よりそれぞれ独占生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを10月10日（金）18時より発売開始いたします。

現在、サンリオピューロランドでは、ハロウィーン時期だけのスペシャルイベント「PUROHALLOWEEN（ピューロハロウィーン）」を開催中です。昨年よりさらにパワーアップして“魔法使い”になったキャラクターたちと一緒に、魔法使いの世界を堪能することができます。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生放送が決定した『超ときめき(ハート)宣伝部×PUROHALLOWEEN ときめき魔女っ子ハロウィーン(ハート)ライブ♪』は、「超ときめき(ハート)宣伝部」とサンリオピューロランドで11月4日(火)まで開催中の秋のスペシャルイベント「PUROHALLOWEEN」によるコラボイベント。辻野かなみさん、杏ジュリアさん、坂井仁香さん、小泉遥香さん、菅田愛貴さん、吉川ひよりさんによる6人組アイドルユニット「超ときめき(ハート)宣伝部」が、サンリオピューロランドにてハローキティ、マイメロディ、クロミといった人気キャラクターと共演し、特別なハロウィーンイベントをお届けします。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年10月10日（金）18時からチケットの販売（※1）を開始し、一般チケット4,000円（税込）、通しチケット7,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。サンリオピューロランドの特別衣装で魔法使いに扮した「超ときめき(ハート)宣伝部」と、PUROHALLOWEENの世界観が融合したスペシャルなステージを、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途一般チケット400円、通しチケット700円の手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。

（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『超ときめき(ハート)宣伝部×PUROHALLOWEEN ときめき魔女っ子ハロウィーン(ハート)ライブ♪』独占生放送概要

▼出演者

第１部

アーティスト：超ときめき(ハート)宣伝部

キャラクター：ハローキティ、マイメロディ

第2部

アーティスト：超ときめき(ハート)宣伝部

キャラクター：ハローキティ、クロミ

▼配信日時

【第１部】2025年11月2日（日）12時45分開演（放送開始12時30分～）

【第2部】2025年11月2日（日）17時45分開演（放送開始17時30分～）

▼見逃し配信

2025年12月2日（火）23時59分まで

▼視聴料金

＜一般チケット＞4,000円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円がかかります

＜通しチケット＞7,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として700円がかかります

▼販売期間

2025年10月10日（金）18時～2025年12月2日（火）21時

▼800円キャッシュバックキャンペーン実施中！

対象期間中にABEMAプレミアムに登録し対象PPVチケットを購入した上で、対象条件を満たすと800円キャッシュバック！詳しくはキャンペーンページを確認してください。

（URL：https://abema.tv/lp/cashback-tokimeki-20251102）

※「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの参加条件でないためご注意ください。

▼購入者特典

本配信チケットの購入者の中から抽選で6名様に「超ときめき(ハート)宣伝部とサンリオキャラクターのコラボチェキ」をプレゼント！

※「超ときめき(ハート)宣伝部とサンリオキャラクターのコラボチェキ」は、2025年12月2日（火）21:00までに本配信を購入いただいた方が抽選の対象となります。

※チェキはお選びいただけませんのでご了承ください。

※当選された方には2025年12月中にABEMAギフトボックスにて、住所登録フォームをお送りしますので、必要情報の登録をお願いします。

※本キャンペーンの運営は株式会社パルディアに委託しております。

▼放送URL

【第１部】URL：https://abema.tv/live-event/b3dae075-0983-45a8-9a1b-fca784557f0f

【第2部】URL：https://abema.tv/live-event/a9bfd0d8-26b5-40bf-b049-a1a9710925d0

※画像をご使用の際は、【(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1709301 (C)Stardust Promotion,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。