高級ヘッドホンを自宅で“試聴”できる体験が進化『オトノキワミ』がLINE限定クーポン配布キャンペーンを開始！

オトノキワミ

高級ヘッドホンレンタルサービス「オトノキワミ」（事業責任者：宮原庸輔、本拠地：福岡県福岡市）は、利用者との新たな接点を築き、より安心で快適なサービス体験を届けるために、公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%40100ldklq)を導入しました。開設に際し、LINE登録と簡単なアンケート回答で使える3,000円OFFクーポンを配布開始。「高級機は慎重に選びたい」という声に寄り添い、自宅でも安心して試せる環境を整えました。

公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%40100ldklq)を利用すればさらに3000円OFFとなり、専門店では再現できない静寂と自由の中で、高級ヘッドホンの音の細部までご堪能いただけます。

たとえばHIFIMAN SUSVARA UNVEILEDなら、定価1,118,000円→52,000円でレンタル可能です。

高級ヘッドホンを自宅で試せる『オトノキワミ』

『オトノキワミ』は、HIFIMAN SUSVARA UNVEILED(https://otonokiwami.com/hifiman-susvara-unveiled/)やfinal D8000 DC Pro Edition(https://otonokiwami.com/final-d8000-review/)など定価数十万円を超えるハイエンドモデルを自宅でじっくり試聴できるレンタルサービスです。

- 高級だから慎重になってしまう- 短時間の試聴だけでは判断できない- 手持ちの環境と相性が合うか不安

自宅のオーディオ環境で本当に納得できる音を確かめる体験を提供しています。

「オトノキワミ」高級ヘッドホンレンタルプランHIFIMAN SUSVARA UNVEILED1.至高プラン（55,000円）

HIFIMANの最新フラグシップヘッドホン「SUSVARA UNVEILED」専用プラン。

▼レンタル内容

SUSVARA UNVEILED 本体

純正ケーブル×2

磁気ベール

専用リケーブル

総額1,190,000円相当をお届けします。

初回限定3,000円OFFクーポン：\52,000円（税込み）

2.プレミアムプラン（39,800円）

finalのフラッグシップ「D8000 DC Pro Edition」をじっくり試せる専用プラン。

▼レンタル内容

D8000 DC Pro Edition

純正ケーブル×2

専用キャリーケース

総額60万円相当をお届けします。

初回限定3,000円OFFクーポン：\36,800円（税込み）

final D8000 DC Pro EditionFOCAL UTOPIA（初代）3.セレクト視聴プラン（29,800円）

ハイエンドヘッドホン3機種の中から

・FOCAL UTOPIA（初代）

・final D8000

・final DX6000

気になる1台をお選びいただけます。

総額25万円～50万円相当をお届けします。

初回限定3,000円OFFクーポン：\26,800円（税込み）

より多くの人に高級ヘッドホンの魅力を知ってほしい

高級ヘッドホンの真価は 店舗で数分～数十分聴いただけでは判断できません。

再生環境や音源、そして使う人の感性によって 音の印象は大きく変わります。『オトノキワミ』は そうした“聴く環境の違い”に着目し自宅でも落ち着いて体験できる仕組みを整えることで、これまで限られた層しか触れられなかったハイエンドオーディオの魅力をより多くの人に届けたいと考えています。

その一環として導入したのが公式LINE(https://line.me/R/ti/p/%40100ldklq)の開設です。

登録者には機材追加やキャンペーン情報をいち早く届けるほか、レンタル体験をより楽しんでもらうための機材相談やコラムも発信予定。LINEを通じて ユーザーと直接つながることで、高級オーディオをより身近に感じてもらえる体験の拡張を目指します。

LINE登録とアンケート回答で3,000円OFFクーポンを配布開始

公式LINE開設を記念して 登録と簡単なアンケート回答で使える「3,000円OFFクーポン」を配布しています。

初めての方でも気軽に体験でき、すべてのレンタルプランで利用可能です。

自宅で落ち着いて高級機を比較できる体験を通じて“本当に自分に合うヘッドホン”を見つけていただくきっかけになればと考えています。

今後はLINE登録者限定で、新機材や限定プラン先行案内キャンペーン情報の優先配信なども予定しています。

オトノキワミ 概要

オトノキワミは、ハイエンドオーディオに特化した「高級ヘッドホンレンタルサービス」とレビュー情報を提供する専門サイトです。

数十万～100万円クラスのフラッグシップ機材を実際に所有し、徹底的に試聴・評価した上で、安心して利用できるレンタルサービスを展開しています。

事業責任者は、長年にわたりイヤホン・ヘッドホンを購入・比較し、個人のユーザー視点から「自分にとってのいい音」を追求してきたオーディオファンです。

現在は FOCAL UTOPIA（初代）、final D8000シリーズ、final DX6000、HiFiMAN SUSVARA UNVEILED などの実機を所有し、自ら検証を続け、その魅力をレンタルサービスとして届けています。

事業責任者：宮原 庸輔

所在地：福岡県福岡市

事業内容：高級ヘッドホンレンタル事業、オーディオレビュー情報発信

公式HP：https://otonokiwami.com

X：https://x.com/otono_kiwami

Instagram：https://www.instagram.com/yo_ta2202/

YouTube：https://www.youtube.com/@otonokiwami

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%40100ldklq