株式会社MICOTO、生成AIを実務に活かす「WATASHI AI研修プログラム」を全国で展開中 ―― 出版・サービス・製造業など各業界で導入が進行。AIで実務の底上げを実現

株式会社MICOTO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：濱田憲一）は、AI教育プラットフォーム「WATASHI」を活用した生成AI研修プログラムを、全国の企業・自治体・教育機関で展開しています。

本研修は、生成AIを「業務効率化」だけでなく「発想と創造の拡張ツール」として活かす力を育む実践型リスキリングプログラムとして、多くの現場で導入が進行しています。

■ MICOTOが提案する“AIで考える力”

生成AIは、もはや「特別なスキル」ではなく、すべてのビジネスパーソンに求められる思考支援ツールへと変化しています。

MICOTOは、AI教育プラットフォーム「WATASHI」を通じて、社員一人ひとりがAIと共に考え、成果を生み出す力を育成しています。

WATASHIは、AIが学習履歴を分析し、最適なクエスト（課題）を提示する「AIコーチング機能」を搭載。

受講者の成長度合いをリアルタイムでスコア化し、“学びの設計・実行・評価”を一気通貫で可視化します。

■ 5回構成のカリキュラム（事例）

本研修は、体験から設計・実装までを体系的に習得できる全5回構成。

各回で「探究 → 理解 → 設計 → 実践 → 発展」の流れを体験します。

1️⃣ AIとの出会い：ChatGPT × Gammaで「AIで探究・発信」を体験

2️⃣ AIの理解：生成AIの思考構造と限界を知る

3️⃣ プロンプト設計：成果を生む指示文の作り方を学ぶ

4️⃣ チーム連携：AIを“同僚”にする思考で協働する

5️⃣ マイAI構築：Google Gemini「Gems」で自分専用AIを設計

講義と実践ワークを組み合わせ、業務直結型AIリスキリングを実現しています。

※本カリキュラムの内容は、導入先企業・団体の業種や目的に応じて一部変更となる場合がございます。

■ 複数業界で導入が進行中

出版業界（株式会社昭文社）

編集業務のDX化を目的に導入。

「AIに編集を任せることに抵抗があったが、使ってみると意外と相性が良い」

「知識の継承や原稿整理の効率化に手応えを感じた」

AIを通じて“人の知見を残す”という新たな観点が生まれ、作業時間の短縮と品質維持を両立しています。

サービス業界（BPO・教育分野）

多拠点運営企業が参加。

「拠点ごとにバラバラだった業務報告をAIが整理してくれた」

「AIは現場スタッフでも使えると実感」

AIを活用した業務標準化が進行中。

製造・小売業（医薬品・コスメ）

FAQ応答Botを自社開発。

「ECや顧客対応が格段に楽になった」

「美容×AIという組み合わせに納得感があった」

ブランド力強化・業務効率化に貢献しています。

ー 参加者アンケートで見えた変化 ー

研修の受講後アンケート（昭文社_2025年実施）では、参加者の82％が「業務でAIを活用したい」と回答。

自由記述には次のような声が寄せられています。

「AIに苦手意識があったが、使ううちに“自分の手が増えた感覚”があった」

「AIと会話しながら思考整理する時間が心地良い」

「チームでAIを試す過程が楽しく、職場の会話が増えた」

研修を通じ、AIを“人の思考を広げる道具”として捉える意識変化が広がっています。

■ 今後の展開

MICOTOは、企業・自治体・教育機関との連携をさらに拡大し、

AIリスキリング助成金を活用した企業研修

自治体向け「地域DX×AI人材育成」プログラム

WATASHIスコアを活用したAIスキル認定制度を推進中。

AI教育を通じて、「地方と都市の人材循環」を実現することを目指しています。

ー 代表コメント ー

「AIは人を置き換える存在ではなく、“人の思考を拡張する存在”です。

MICOTOの研修は、AIに使われるのではなく、AIを使いこなす力を育てる場。

誰もがAIを味方にできる社会を実現していきます。」

- 株式会社MICOTO 代表取締役 濱田 憲一

会社概要

会社名 株式会社MICOTO

所在地 東京都渋谷区渋谷2丁目21番1号

設立 2024年12月

代表者 代表取締役 濱田 憲一

事業内容 AI教育事業、AI研修、WATASHIプラットフォーム運営

主要サービス 「WATASHI」AI教育プラットフォーム／AI研修事業／AI導入コンサルティング

公式サイト https://micoto.co.jp

問い合わせ先 info@micoto.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社MICOTO 広報担当

