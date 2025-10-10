ジンベイ GenSearchがもっと身近に――ライトユース向け新プラン登場

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、生成AIを活用した企業向け検索プラットフォーム「ジンベイ GenSearch」において、クラウド環境によるライトユース向け新プランの提供を開始いたしました。

「ジンベイ GenSearch」は、企業内に点在する非構造データ（PDF、Word、議事録、契約書、メールなど）を自動的に解析・整理し、瞬時に検索可能な状態に変換するAI検索プラットフォームです。従来はある程度の規模や本格導入を前提とするケースが多かったものの、今回の新プランの提供により、小規模利用を希望する企業でも、より手軽にご利用いただけるようになりました。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

▼提供背景

近年、企業が扱うデータの80%以上が非構造データとされ、膨大な情報が有効活用されず眠っている状況が続いています。とりわけテレワークやグローバル展開が進む中で、文書やナレッジの検索性向上は大きな経営課題の一つです。

ジンベイでは、大規模導入を想定したGenSearchを提供してきましたが、「まずは気軽に試したい」「一部の部署だけで導入したい」というニーズも多数寄せられていました。そこで今回、クラウド提供によるライトユース向け新プランを開発し、必要な環境をすぐに整えて利用できる仕組みを整備しました。

▼特長（クラウド版 GenSearch）

- スムーズな導入：環境構築の負担を抑えて利用開始可能- 低コスト運用：サーバー構築・運用不要、利用規模に応じた料金体系- 高精度検索：生成AIを活用し、非構造データを自動解析- セキュリティ対応：企業向けクラウド基盤に準拠した安全設計

▼今後の展望

ジンベイは今後も、企業内に眠る膨大なデータ資産の利活用を支援すべく、お客様の声に寄り添いながら機能拡張を進めてまいります。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1-7-1 BIZcomfort横浜西口 C-39

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ：info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

ジンベイGenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0