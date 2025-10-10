株式会社ANYAKU、日本最大級のデザインカンファレンス「Designship 2025」にスポンサーとして参画

ANYAKUについて

株式会社ANYAKU

ANYAKUは「想いにかたちを、社会に伝播を」を掲げる戦略的デザインファームです。デザイン・マーケティング・経営知見を融合させ、クライアントのビジョンを社会に浸透させる伴走型のクリエイティブ支援を行っています。

「Designship 2025」について

「Designship 2025」は、今年で7回目を迎える日本最大規模のデザインカンファレンスです。デザイン業界のプロフェッショナルからデザインに関心を持つ学生・ビジネスパーソンまでが一堂に会し、最新の知見や事例を共有します。来場者はオフライン約4,000名、オンライン約1,000名を予定しています。

スポンサー参画の背景

ANYAKUは、デザインを“社会を変革する力”として捉え、企業や地域の未来をともに創る活動を続けてまいりました。Designshipが掲げる「デザインの可能性を拡張し、次世代へつなぐ」という理念に共感し、このたびスポンサーとして参画いたします。

セッション登壇について

代表取締役の青柳翔太は、本カンファレンスにおいてセッション登壇を予定しています。

テーマは「管理なき組織が機能する──自律型デザインチームの設計図。」

多くの企業が「出社と管理」へと回帰するなか、ANYAKUは“共感と信頼”で動くチームを選びました。代表も社員も旅をしながら働き、役割を固定せず、営業も育成もディレクションも全員で担う。強い管理ではなく、意思でつながる。そんなチームがどのようにブランドを育て、成果を出しているのか。その構造と思考を共有いたします。

ノベルティ配布について

ブースでは、オリジナルノベルティ「チョコマシュマロ」を配布予定です。

コンセプトは、

「まだ終わらないデザインに。この一口が、あなたの“暗躍力”を目覚めさせる。」

あなたの作業をBOOSTする一粒に、ANYAKUの遊び心を込めました。

ぜひ会場にお越しいただき、私たちと直接お話しできれば幸いです。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ANYAKU

広報担当：青柳

E-mail：contact@anyaku.co.jp

URL：https://anyaku.co.jp/

