リーナー、日本最大級の調達・購買部門向けのカンファレンス「調達DXカンファレンス2025秋」を開催～激変するビジネス環境における調達・購買部門の未来と最新事例を紹介～

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役：大平裕介、以下リーナー）は、調達をテーマとしたオンラインカンファレンス「調達DXカンファレンス2025秋」を11月7日（金）に開催いたします。今回で5回目の開催となる本カンファレンスでは、業界をリードする企業でご活躍中の方々や、調達DXの最前線で活躍するトップランナーの皆様をお迎えし、調達・購買業務における最先端の取り組みをご紹介するとともに、調達の未来について考察するセッションをお送りします。

▼詳細・お申し込み▼

■開催の背景と目的

近年、原材料価格の高騰やサプライチェーンの不安定化、地政学リスクの高まりなど、調達部門を取り巻く環境は激変しています。このような状況下で、企業競争力を維持・強化するためには、従来の属人化されたアナログ業務からの脱却、すなわち調達DXの推進が急務となっています。

本カンファレンスでは、「激変するビジネス環境を勝ち抜く調達部門の戦略」をテーマに、DXを成功させた先進企業の具体的な事例、AI・データ活用などの最新テクノロジー動向、そして調達部門が経営に貢献するためのロードマップを深く掘り下げます。参加者の皆様が、自社の調達DX推進に向けた具体的なヒントと最新の知見を得られる場を提供します。

■「調達DXカンファレンス2025秋」概要

【開催日時】2025年11月7日（金）10:00~

【開催場所】オンライン

【参加条件】事前申込制・視聴無料

【詳細ページ・申し込みURL】https://leaner.jp/pds/2025autumn

【参加方法】お申込み後、メールにて参加方法をご案内いたします

【主催】株式会社Leaner Technologies

【お問合せ】pds@leaner.co.jp（PDS運営事務局）

■リーナーについて

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシングDXクラウド「Leaner見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「Leaner購買」を提供しています。企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田7丁目23-1 第3TOCビル9階

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp