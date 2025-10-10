¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¥Ò¥È¥È¥Ê¥ê¤ÎÇ§²ÄÊÝ°é±à¤¬¡ÖÊÝ°é½ê·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¡×¤Ø°Ü¹Ô
2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¥Ò¥È¥È¥Ê¥ê¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÇ§²ÄÊÝ°é½ê3»ÜÀß¡ÊÂç°æÊÝ°é±à(https://ooi-hoikuen.com/)¡¦¤Þ¤´¤³¤íÊÝ°é±à(https://magokoro-hoikuen.com/)¡¦¸¶Ãæ±ûÊÝ°é±à(https://harachuou-hoikuen.com/)¡Ë¤ò¡¢ÊÝ°é½ê·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÊÝ°éµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶µ°éÅª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î½¼¼Â¤ÈÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤È²ÈÄí¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë±à¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤È¤Ï¡© ～ÊÝ°é½ê¤È¤Î°ã¤¤～
¡ÖÇ§²ÄÊÝ°é½ê¡×¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î½¢Ï«¤ä¼ÀÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÄí¤Ç¤ÎÊÝ°é¤¬Æñ¤·¤¤0ºÐ～5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇ§Äê¤³¤É¤â±à¡×¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÈÊÝ°é½ê¤ÎÎ¾µ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢²ÈÄí¤Î½¢Ï«¾õ¶·¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¶µ°é¡¦ÊÝ°é»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê°ã¤¤¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ °Ü¹Ô¤ÎÇØ·Ê
2025Ç¯¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¿·»Ò°é¤Æ°Â¿´¥×¥é¥ó¡×½ªÎ»¸å¤ÎÀ©ÅÙÅ¾´¹´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ë½ÐÀ¸¿ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÝ°é¤Î¼Á¤äÂ¿µ¡Ç½²½¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î½¢Ï«¾õ¶·¤ä²ÈÄí´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤ÎÄó¶¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥È¥È¥Ê¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢ 0ºÐ¤«¤é5ºÐ¤Þ¤Ç¤Î°é¤Á¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÝ°é¼ÂÁ©¤ò¤è¤ê¹¤¯ÃÏ°è¤Ø³«¤¡¢¶µ°é¡¦ÊÝ°é¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦ÍÄ»ù¶µ°é¤ÈÊÝ°é¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÆ³Æþ
¡¦Ëþ3ºÐ»ù¤«¤é¤Î¶µ°éÅª»Ù±çÂÎÀ©¤Î½¼¼Â
¡¦°ì»þÍÂ¤«¤ê¡¦»Ò°é¤ÆÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Î³ÈÂç
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤äÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±ç¤Î¶¯²½¡Ê»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¤È¤ÎÏ¢·È¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ò¥È¥È¥Ê¥ê¤¬·Ç¤²¤ëÍýÇ°____
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¡á»ä¤Î¹¬¤»¡×¡¢
¤½¤·¤Æ¡Ö¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶Á¤¹ç¤¤¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×Ë¡¿ÍÊ¸²½¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Íý»öÄ¹¡¡Í¾¾Å°
¢£ Íý»öÄ¹¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£²ó¤ÎÇ§Äê¤³¤É¤â±à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢¡ÈÊÝ°éÀ©ÅÙ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤âÊÝ¸î¼Ô¤â¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤ÈÊ¡»ã¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤±à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Ò¥È¥È¥Ê¥ê¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡ØÃÏ°è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Ë¡¿Í¡Ù¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Ò¥È¥È¥Ê¥ê¤Ï¡¢ÊÝ°é¡¦¶µ°é¡¦¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¡¢
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°é¤Á¤È²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤òÃÏ°è¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ëÊ¡»ã¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±çµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤½¢±à»ù¿Æ»Ò¤Î¸òÎ®¤äÊÝ°é»Î¸¦½¤¡¢
È¯Ã£»Ù±ç¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡È³«¤«¤ì¤¿±à¡É¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚË¡¿Í³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¥Ò¥È¥È¥Ê¥ê
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÉñÄá3－3－19KMÀÖºä¥Ó¥ë302
ÀßÎ©¡§2011Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹ Í¾¾ Å°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÊÝ°é½ê±¿±Ä¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ö¶È¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È ¤Û¤«
Web¡§https://hitotonari.or.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¥Ò¥È¥È¥Ê¥ê ËÜÉô
¥áー¥ë¡§info@hitotonari.or.jp
Ã´Åö¼Ô¡§¸¶ÅÄè½»Ò¡Ê¤Ï¤é¤À¤ê¤³¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§092-753-9610¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡080-8367-1399¡Ê¼ÒÍÑ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hitotonari.or.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/hitotonari_hoiku/?hl=ja